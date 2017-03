A legveszélyesebb trójai vírusok mobil hirdetésnek álcázzák magukat

Közel 40 millió támadás-kísérletet észleltek, több mint 4 millió felhasználó Android-alapú védett készülékén (2015-ben ez a szám mindössze 2,6 millió volt)

Több mint 260.000 trójai zsarolóprogram telepítő csomagot találtak (ez csaknem 8,5-szeres növekedés)

Több mint 153.000 egyedi felhasználó elleni célzott zsarolóprogramos támadást tapasztaltak (2015-höz képest ez 1,6-szoros növekedés)

Több mint 128.000 mobil banki trójai parancssort detektáltak (közel 1,6-szer több, mint 2015-ben)

A kibercsapdák listáját a mobil készülékekre specializálódott trójai hirdetések vezetik, idén 20 kártékony programból 16 trójai, míg 2015-ben ez az arány 12/20 volt. Ezek a megállapítások a Kaspersky Lab éves Mobile Virusology jelentésében találhatóak, amely elemzi a mobil banki trójaiak fejlődését. Az INTERPOL Global Complex for Innovation részleg szakértői is hozzájárultak a jelentés elkészítéséhez.

A legelterjedtebb trójai típus 2016-ban a hirdetések egy formája volt, 20 kártékony programból 16 hirdetésnek álcázott trójai volt.Ezek a trójai programok képesek felülírni az alapbeállításokat, köztük a rootolási folyamatokat, így ezek a kártékony programok nemcsak agresszív hirdetéseket jelenítenek meg a fertőzött készüléken, hanem gyakran ellehetetlenítik a használatát és nagy valószínűséggel titokban más alkalmazásokat is telepítenek. A rootolás folyamán a felhasználó root user-ré/superuser-ré válik, vagyis egy olyan felhasználóvá, akinek teljes hozzáférése van minden utasításhoz és fájlhoz az operációs rendszerben. Ezek a trójaiak képesek akár vásárolni is a Google Play Áruházban.Sok esetben ezek a trójaiak képesek voltak kihasználni a korábban foltozott biztonsági réseket, mivel a felhasználó nem telepítette a legújabb frissítést.Továbbá ezek a malware-k modulokat telepíthetnek a rendszer főkönyvtárába, ami nagyon megnehezítheti a fertőzött készülék javítását és kezelését. Néhány trójai hirdetés még arra is képes, hogy megfertőzze a helyreállítási lehetőségeket, és ilyen módon gátolja a készülék gyári beállításainak visszaállítását és a probléma megoldását.Ilyen rosszindulatú szoftvert már többször találtak a hivatalos Google Play Áruházban, például Pokemon GO leírásnak álcázva magukat. Ezt az alkalmazást több mint 500.000 alkalommal töltötték le, és Trojan.AndroidOS.Ztorg.ad néven regisztrálták.

Tavaly több mint 305.000 felhasználót összesen 164 országban támadtak meg a mobil banki trójaiak, míg 2015-ben csupán 56. 000 felhasználót ért pénzügyi támadás mobil készülékén keresztül 137 országban

Oroszország, Ausztrália és Ukrajna vezeti a leginkább érintett országok listáját



Tavaly nőtt a száma az olyan hirdetéseknek álcázott trójai programoknak, amelyek képesek rendszergazda szintu jogokat szerezni. A tavalyi év során ez volt a leggyakoribb fenyegetés és nem látjuk a jelét a tendenciaváltozásnak. A kiberbűnözők kihasználják azt a tényt, hogy a legtöbb készülék operációs rendszere nem vagy későn kap frissítést és így a régi rendszer sebezhetőségei ismertek valamint könnyen hozzáférhetőek. Sőt, azt látjuk, hogy a mobil készülékek bűnözői világa kicsit zsúfolttá kezd válni és emiatt a kiberbűnözők új felületeket keresnek. Egyelőre úgy tűnik, hogy ez az új felület az IoT-k lehetnek

2016-ban összesen 153.258 egyedi felhasználó elleni trójai zsarolóprogram támadást észleltek összesen 167 országban – ez 1,6-szor több mint 2015-ben.A modern zsarolóprogramok felugró ablakokkal teszik lehetetlenné a készülékek használatát. Ezt az elvet használta a legnépszerűbb mobil zsarolóprogram, a Trojan-Ransom.AndroidOS.Fusob nevű trójai.Ez a trójai elsősorban Németországban, az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban volt aktív, és elkerülte a FÁK és a környező országok felhasználóit. A program elindulása után ellenőrizte a készülék nyelvi beállításait és némi eredmény elérése után, leállította a készüléket. A kiberbűnözők általában 30.000-60.000 Ft összegért oldották fel a készülékek blokkolását. A váltságdíjat gyakran előre feltöltött iTunes kártyák segítségével kellett fizetni.A mobil banki trójai programok tovább fejlődtek az év folyamán, például sokan közülük képesek megkerülni az új Android rendszer biztonsági mechanizmusait és ekképpen folytatták a felhasználói adatok lopását. Ugyanakkor a mobil banki trójaiak programozói új képességekkel egészítik ki kártékony programjaikat. Például a Marcher program-család amellett, hogy felülírja a szokásos banki alkalmazások végrehajtásait, átirányítja a felhasználókat a pénzügyi intézmények honlapjáról adathalász oldalakra.Az INTERPOL Global Complex for Inovation részlegének szakértői szerint – akik egyébként közreműködtek a jelentés elkészítésében – a sötét web továbbra is a legvonzóbb platform az illegális üzleti tevékenységekre. Tekintettel arra, hogy biztosítja a névtelenséget, alacsonyak az árai, ügyfélorientált, a sötét web kiváló felület a bűnözők számára, hogy kommunikáljanak akár az ügyféllel, akár egymással, valamint különböző termékek és szolgáltatások árusítására, beleértve a mobil kártevő készletek eladását is. A kártékony programokat szoftver csomagokként értékesítik (például távoli hozzáféréssel működtethető trójai programok – RAT-ok, azaz remote access Trojans), vagy személyre szabott egyedi megoldásokat, kifinomult eszközöket is vásárolhatunk.– vonta le a következtetéseket Roman Unuchek, a Kaspersky Lab USA Senior Malware elemzője.Bővebb információt a mobil készülékek kártevő programjainak fejlődéséről a Securelist oldalon talál.