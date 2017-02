A legszegényebbeket eteti meg ingyen a Robin Hood étterem - fotók

A felkapott madridi étterem a spanyol város egyik legfelkapottabb helye. A fizető vendégek csak reggelizni és ebédelni térhetnek be, azt is csak hónapokkal előre történő szállásfoglalás után, mert a szabad asztalokra azonnal lecsapnak a helyiek és a turisták.Vacsorára már nem fogadnak fizető vendégeket, akkor ugyanis hajléktalanokkal és szegényekkel telik meg az étterem. Olyanokkal, akik talán egész álló nap nem jutottak egyetlen falat ételhez sem. Az étterem a vacsorákat a reggelik és ebédek bevételéből finanszírozza.A helyet egy 80 éves katolikus pap, Angel Garcia Rodriguez álmodta és valósította meg. Azt mondja, a vacsorázni járó szegényeknek hihetetlen érzés az effajta segítség. Elmondásuk szerint az, hogy pincér szolgálja fel az ételt, és hogy késsel-villával ehetnek visszaadja a méltóságukat.A madridi Robin Hood-ban gyakran neves séfek is megfordulnak elkészíteni egy-egy vacsorát. Angel atya pedig bővítést tervez: további éttermeket nyitna nem használt templomokban, és elhagyatott épületekben.