A legnézettebb műsorok top mezőnyében kezdett az 1 perc és nyersz! legújabb évada

Visszatért az RTL Klub épernyőjére az 1 perc és nyersz!: a Sebestyén Balázs vezette vetélkedő összes múlt heti epizódja felkerült a kereskedelmi célcsoportban a legnézettebb műsorok top 50-es listájára. A nézettségért vívott üzdelemben a 20. ten is teljesen egyértelműek voltak az erőviszonyok, hiszen az RTL Magyarország csoportszinten 8,8 százalékponttal nyerte a versenyt a 18-49 évesek örében, főműsoridőben a TV2 csoporttal szemben.



Vadonatúj játékokkal és számos újdonsággal tért vissza az RTL Klub épernyőjére az 1 perc és nyersz! negyedik évada, aminek első öt adása egyből fel is került a kereskedelmi célcsoportban a legnézettebb műsorok toplistájára. A Sebestyén Balázs vezette vetélkedő a top 50-es lista 16., 17., 21., 27 . és 35. helyét szerezte meg és összességében 17,6 százalékos átlagos özönségarányt ért el a 18-49 évesek örében.



Továbbra is töretlen a népszerűsége az RTL Klub ét, saját gyártású napi sorozatának. Mi sem igazolja ezt jobban, hogy az Éjjel-Nappal Budapest i, ütörtöki epizódja a második legnézettebb műsor volt a kereskedelmi célcsoportban és 19,3 százalékos özönségarányt ért el. A budapesti fiatalok mindennapjait bemutató sorozat egyébként a 20. ten megszerezte a nézettségi toplista hetedik, kilencedik, tizedik és tizenkettedik pozícióját is és összességében 18,2 százalékos átlagos özönségarányt ért el a 18-49 évesek örében.



Szintén a néző egyik nagy kedvence a Barátok özt, ami a ten a nézettségi rangsor harmadik, negyedik, hatodik, nyolcadik és tizenegyedik helyét szerezte meg és 17,6 százalékos átlagos özönségarányt produkált a kereskedelmi célcsoportban.



Ahogy eddig, úgy a 20. ten is az RTL Klub Híradója volt a legnézettebb hírműsor a kereskedelmi célcsoportban: átlagosan 18,8 százalékos özönségarányt ért el és természetesen mind a t adása a legnézettebb műsorok toplistájára is felkerült. ülön említést érdemel az RTL Klub Hírigazgatóságán belül a Fókusz című info-entertainment műsora, aminek i adása a 30. legnézettebb műsor volt a kereskedelmi célcsoportban.



Kiemelkedően teljesítettek az elmúlt ten az RTL Klubon futó filmek és sorozatok is. Az Egyiptom istenei című amerikai kalandfilm például az ötödik legnézettebb műsor lett a 18-49 évesek örében és 15 százalékos özönségarányt ért el.



A kereskedelmi célcsoportban az RTL Klubon futó Dr. Csont című amerikai filmsorozat tfői epizódja a 14. lett a top 50-es listán és 14,1 százalékos özönségarányt ért el. A Szulejmán című törö filmsorozat i epizódja pedig a 19. helyet tudhatja magáénak és 14,9 százalékos özönségarányt generált a 18-49 évesek örében. A Halálos fegyver című amerikai akciófilm-sorozat pedig a 20. legnézettebb műsor lett a ten a kereskedelmi célcsoportban és 14,9 százalékos özönségarányt produkált. Ugyancsak az RTL Klub toplistás sorozata lett a Castle, ami a 23. helyezést érte el, és a Cobra 11 is, amely a 24. pozíciót szerezte meg a 18-49 éves néző örében.

Szintén a legnézettebb műsorok özé került az RTL Klubon futó Showderklub is: a humoristá egészen a 29. helyig repítetté a kereskedelmi célcsoportban a i adást és 13,5 százalékos özönségarányt generáltak.



Csoportszinten óriási volt a ülönbség a 20. ten az RTL Magyarország és a TV2 csoport csatornáinak nézettsége özött a kereskedelmi célcsoportban, főműsoridőben. Az RTL Magyarországhoz tartozó csatorná átlagos, 20. heti főműsoridős Live+As Live özönségaránya a 18-49-es korosztály örében ugyanis 31 százalé volt, míg a TV2 Csoport mindössze 22,2 százalékot ért el. Az RTL Klub főműsoridőben a kereskedelmi célcsoport örében idén eddig 128 estét nyert meg, míg a TV2 kilencet.