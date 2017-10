A legnagyobb divatmagazinoktól rúgták ki a zaklatással vádolt sztárfotóst

Richardson mindig tagadta, hogy bárkit szexuálisan zaklatott volna, vagy bárkivel megengedhetetlenül viselkedett volna.

Fotó: Getty Images

- számolt be róla a BBC News.Richardsonnal a Condé Nast International amerikai médiacsoport szakított meg azonnali hatállyal minden kapcsolatot.A médiaóriás 143 magazint ad ki, köztük a Vogue, a Glamour, a GQ, a Vanity Fair és a Wired című népszerű lapokat. A lépésre azt követően került sor, hogy a Weinstein-botrány nyomán ismét előtérbe kerültek a modellek szexuális zaklatásával és kihasználásával vádolt fotós ügyei.

Cyrus meglehetősen erotikusra sikerült klipjét is Richardson rendezte.

A divatfotós képviselője által kedden kiadott közlemény szerint Richardsonról köztudott volt, hogy erotikus töltetű képeket készít, de azt állította, hogy fotómodelljei akarata ellenére sohasem tett semmit, közös megegyezéssel vettek részt a munkában.A Condé Nast elnökhelyettese, James Woolhouse hétfőn körlevélben tájékoztatta a magazinokat a fotós menesztéséről.Richardson számos sztárral készített erotikus tartalmú fotókat, ő rendezte Miley Cyrus Wrecking Ball és Beyonce XO című videoklipjét is.Cyrus, aki meztelenül is feltűnt a klipjében, később arról beszélt, már megbánta, hogy ebbe belement.

2014-ben Emma Appleton brit modell írta felháborodva Twitterén, hogy Richardson szexért cserébe kínált neki Vogue-fotózást. Az eset után petíció indult annak érdekében, hogy a vezető magazinok ne alkalmazzák Richardsont.A The Time szerint az amerikai Vogue közölte, hogy a továbbiakban nem terveznek közös munkát vele, de mások mellett a Rolling Stone, Harperís Bazaar és GQ továbbra is foglalkoztatta.A fotós akkor a The Huffington Postban magyarázkodott, írásában netes pletykának és hamis vádaskodásnak nevezte a gyanúsításokat.Az 52 éves Richardsonnal kapcsolatban ismét felszínre került szexuális zaklatási vádakkal először az október 22-én megjelent Sunday Times foglalkozott, amelyben újabb zaklatási esetekről nem számoltak be, viszont a régi ügyeket felidézték.