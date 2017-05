A legjobb humoros regény díját zsebelte be a Bridget Jones babát vár

Helen Fielding Bridget Jones babát vár című könyve nyerte el csütörtökön a legjobb humoros regénynek járó brit irodalmi díjat és az elismeréssel járó pezsgőt és malacot.



A Bollinger Everyman Wodehouse Díjat 2000-ben hozták létre a humoros irodalmi művek elismerésére. Az egyedülálló díj az olyan P. G. Wodehouse szellemében született szépirodalmi alkotást jutalmazza, amely "az előző évben valóban megnevettette az olvasókat". A díj szponzorai a Champagne Bolliger pezsgőgyártó és az Everyman's Library, amely a Wodehouse-sorozatot is megjelenteti. Ennek megfelelően a díjazott a pezsgőgyártó egy nagy palack italát és - Wodehouse stílusához híven - a győztes regényről elnevezett malacot kap jutalmul.



Fielding Bridget Jonesról szóló könyveiből film is készült, a legutóbbi epizódban a szingli gyermeket vár, de nem tudja, hogy vajon Mark Darcy vagy egy jóképű amerikai, Jack Qwant az apa.



Az írónő május 27-én, a wales-i Hay Fesztiválon veheti át a díjat: a Gloucester Old Spot sertéstenyésztő telep egy malacát, egy palack pezsgőt és egy Wodehouse-regénysorozatot.