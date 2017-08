A közönségdíjat is elnyerte az 1945 San Franciscóban

Török Ferenc 1945 című történelmi drámája a kritikusok díja mellett a közönségdíjat is elnyerte a 37. San Francisco Zsidó Filmfesztiválon - közölte a Magyar Nemzeti Filmalap az MTI-vel csütörtökön.



A július 20. és augusztus 6. között megrendezett, rangos és a hosszát tekintve egyedülálló seregszemle 14 országból érkezett 65 alkotást mutatott be idén. A fesztivál központi ("centerpiece") filmjeként, teltházas vetítésen 1500 fős közönség előtt mutatta be a magyar alkotást Török Ferenc személyes részvételével a Castro moziban, ahol a publikum állva tapsolva ünnepelte az 1945-öt.



Korábban a tekintélyes kritikusokat tömörítő San Francisco Film Critics Circle is legjobb filmnek választotta Török Ferenc alkotását, a fesztivál szervezői szerdán pedig bejelentették, hogy az összesített közönségszavazatok alapján az 1945 nyerte el a legjobb filmet illető közönségdíjat is.



A film 1945 augusztusának egyetlen napján játszódik, témája a második világháború utáni újrakezdés a vidéki Magyarországon. Szántó T. Gábor novellájának filmes feldolgozása rendkívül erős színészgárdát vonultat fel: Rudolf Péter, Tasnádi Bence, Szabó Kimmel Tamás, Sztarenki Dóra, Angelus Iván, Nagy Marcell, Szirtes Ági, Szarvas József, Znamenák István és Nagy-Kálózy Eszter alakítják a fontosabb szerepeket.



A görög tragédiákat idéző, mindössze néhány óra leforgása alatt játszódó dráma helyszíne egy felbolydult kelet-magyarországi falu, ahol ezen a napon mindenki a jegyző fiának az esküvőjére készül. A forgatókönyvet Szántó T. Gábor írta a rendező közreműködésével, az operatőr Ragályi Elemér, a zeneszerző Szemző Tibor volt. Az 1945 a Filmalap és a Claims Conference támogatásával készült a Katapult Film gyártásában. Magyarországon április óta 30 ezren nézték meg.



Az 1945 világszerte szép sikerrel szerepel a fesztiválokon, korábban már közönségdíjat nyert a Berlinalén, Miamiban, Washingtonban és a budapesti Titanicon is, műsorra tűzte a nagy presztízsű edinburghi, majd a jeruzsálemi filmfesztivál is, ahol a Yad Vashem Intézet díját nyerte el. Csak Észak-Amerikában már 33 filmfesztiválra kapott meghívást, novemberben pedig az amerikai forgalmazó, a Menemsha Films New York-i és Los Angeles-i mozikban is műsorra tűzi az 1945-öt. A napokban megjelent a film amerikai előzetese is - olvasható a Filmalap közleményében.