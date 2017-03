A közmédia websorozata folytatódik és bekerül a TV-be is

A közmédia fiataloknak szóló websorozata március 13-án újabb évaddal jelentkezik a http://m5tv.hu/holnaptali oldalon. A második széria is bővelkedik változatos fordulatokban, szó lesz felvételiről, pályaválasztásról, lesz szerelem, csalódás, könnyek és boldogság.A Munkaügyekből is jól ismert Molnár Piroska ismét a Petőfi Gimi igazgatónőjét alakítja, ahogy továbbra is találkozhatunk első évadban megkedvelt karakterekkel és további vendégszereplőkkel is.A közmédia első websorozata 2016 november 28-án indult az http://m5tv.hu/holnaptali weboldalon. A Holnap Tali annak az Y generációnak szól, akik nem elsődlegesen televízió-fogyasztók, hanem az online térben érzik igazán otthon magukat.

A történet a fiktív Petőfi Gimnáziumban játszódik. Adva van két osztály, amely az első részek során egybeolvad, ez adja az alap konfliktushelyzetet. A tinédzser fiatalok hétköznapjait bemutató sorozat ez, ami olyan érzékeny témákat is érint, amelyekkel a való életben is találkozhatunk, például telefonos zaklatás, hogyan legyen az ember népszerű, milyen buktatói vannak az internetes népszerűségnek, mennyire fontos a tinik között a divat, vagy éppen a sport jelentősége, továbbá az online lét csapdáiról is szó esik.A koncepció online térre készült, azonban a magas megtekintés-számok után március 13-tól a sorozat bekerül a Petőfi TV műsorába is, és így az első évadot a tévében is újranézhetik a nézők, vagy bekapcsolódhatnak a sorozatba olyanok, akik eddig nem látták. A Holnap Tali Az én vagyok itt magazinműsor keretében hétköznaponként 21.05-től lesz látható március 13-tól. weboldalon extra tartalmak és epizódok várják az érdeklődőket