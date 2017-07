A Közlekedési Múzeum 1200 egyedülálló fotójával bővült a Fortepan gyűjteménye

1200 eddig soha nem látott, a Közlekedési Múzeum fotógyűjteményéből származó felvétel vált hozzáférhetővé a megújuló Múzeum és a Fortepa n képarchívum együttműködésében. A kooperáció célja a korábban alig látott közlekedés- és ipartörténeti értékek tudományos igényességű bemutatása, a páratlan felvételek közkinccsé tétele.A frissen publikált fotók az Óbudai Hajógyár és a Ganz Hajógyár hagyatékából kerültek évtizedekkel ezelőtt a Múzeumba, mostantól pedig – virtuálisan – a Fortepanra.

Rendkívül izgalmas, eddig hozzáférhetetlen régi fotókat dolgoztunk fel és tettünk ingyenesen elérhetővé a múzeum archívumából a nyilvánosság számára. A sikeres együttműködést a jövőben is folytatni fogjuk, annak érdekében, hogy az érdeklődők és kutatók munkáját ezzel is segítse a Közlekedési Múzeum.

– mondta Vitézy Dávid, a Múzeum főigazgatója.

Csodáljuk a Közlekedési Múzeum bátorságát, hogy a szabad felhasználást választották. Szeretnénk, ha döntésük más közgyűjteményeket is meggyőzne.

– jegyezte meg Tamási Miklós, a Fortepan alapítója.A Közlekedési Múzeum szakemberei a legtöbb fotóhoz pontos képaláírást készítettek, így a Fortepan oldalán, az általános gyakorlattól eltérve, ezúttal jórészt adatokkal együtt kerülhettek fel a fotók.

Az archív fényképek meglepő információkat adnak a budapesti hajógyártás nagyságáról és minőségéről.Dunai gőzhajók, pompás hajóbelsők, vagy éppen Budapesten épített tengerjáró hajók láthatók a felvételeken építés vagy javítás közben, netán vízrebocsájtáskor., a kabinok, gépházak pedig remek tárgyfotókon láthatók. Mindezek mellett a hajóépítők, tervezők, cégvezetők portréi is fennmaradtak: egy hajócsavar mellett pózolva, vagy a dermesztő hidegben dolgozva látszanak a képeken.A tiszti étkező falán Horthy Miklós portréját Sztálin váltja föl, az olasz megrendeléseket pedig a szovjet jóvátételi gyártások. Közben a fotók szélein feltűnő Budapest képe is változik.A két hajógyári hagyaték történetét dokumentáló fotósok neve ismeretlen; készíthették őket akár a korszak legjelesebb műszaki fotósai is, például Seidner Zoltán vagy Kozelka Tivadar. Az biztos, hogy a remek fotók készítésekor a fotográfus még árvízben, hóesésben is elszántan kereste a legjobb beállításokat a felvételekhez.A Fortepan továbbra is számít az olvasók tudására.A Fórumon várnak minden olyan hozzászólást, történetet, adatot, ami tovább értelmezheti a fotókat. Mivel a megújuló Közlekedési Múzeum fontos feladatának tartja a gyűjteményeihez való nyílt hozzáférés biztosítását, illetve a megőrzésében lévő fotók feldolgozásának előmozdítását, ezért a Múzeum és a Fortepan együttműködése tovább folytatódik: még idén szeretnének további közlekedéstörténeti ritkaságokat megosztani a Fortepanon, amihez kétezer fotó digitalizálása már el is készült. Asbóth Oszkár helikopterétől a balatoni vasútépítésig sok-sok kép vár a megjelenésre.A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum képei a Fortepanon itt találhatóak.