A korai kelés viszontagságait énekelték meg

Április 21-én jelenik meg a Risk to Exist című albuma a 2000-es évek elején feltűnt zenekarnak, a Maximo Parknak.A Get High (No I Don't) ennek az albumnak a beharangozó kislemeze, amin igazán fülbemászóan éneklik meg a reggeli kelés viszontagságait akkor, amikor már dolgozni kell, de még az esti bulik is rendszeresek.