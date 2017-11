A Kelly bandájában tűnik fel Russell Crowe

Russell Crowe, Nicholas Hoult, George MacKay

Fotó: Rex/Shutterstock

Az Oscar-díjas Russell Crowe, valamint Nicholas Hoult, George MacKay és Essie Davis lesz a sztárja a True History of the Kelly Gang című életrajzi drámának, amelyet márciustól forgatnak Ausztráliában - számolt be róla a Variety.com.

Justin Kurzel, a film rendezője Shaun Grant forgatókönyvéből dolgozik majd, amely Peter Carey Booker-díjas regénye nyomán készült. MacKay játssza Ned Kelly bandavezért, aki 25 évesen halt meg az ausztrál hatóságokkal vívott tűzharcban 1880-ban.Kurzel szerint Carey könyve Ned Kelly igazi szellemét sugározza, brutális, a zsigerekig hatóan nyers és minden szentimentalizmustól mentes. Kelly sztorija egyike a történelem nagy odüsszeiáinak, ezért érezte úgy, hogy friss mozis nyelven is meg tudná fogalmazni - mesélte a rendező.

A filmen Liz Watts, Hal Vogel és Brad Feinstein dolgozik producerként. A költségvetést a Romulus Entertainment finanszírozza, de a Screen Australia, Film Victoria és a Film4 is komoly produkciós támogatást nyújt a megvalósításhoz.