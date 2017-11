A kedvesének énekel Király Viktor

Fotó: borsonline.hu

– Tartottam attól, tudok-e majd más bőrébe bújni, de felesleges volt. Imádom a műsort, ajánlom mindenkinek. Jó feladatokat kaptam, és arra vigyáztam, hogy amit csinálok, ne olcsó poén legyen, hanem igényes humor. Visszanézve Charlie volt a legnagyobb kedvencem, aztán Prince és Rag’N’Bone Man, a kövér szakállas énekes – sorolja Viktor, és azt állítja, bár nagyon is esélyes, nem gondol a győzelemre.– Nekem mindig is az volt a fontos, hogy bekerüljek a döntőbe. Az már nem zavar, mi lesz a végeredmény, akkor is győztem.

Jó érzés az első hangot úgy énekelni, hogy látom, ott ül a közönség soraiban. Ránézek mindig. Egy pillantás, kis szemezés mindig megy

De nem csak a szakmai sikerektől boldog az énekes, hiszen két és fél hónapja a szerelem is beköszöntött az életébe. Ekkor találkozott Viktor azzal a fiatal, szép, barna hajú lánnyal, aki az első pillanatban elrabolta a szívét. Az volt róla az első benyomása, hogy kedves és őszinte a mosolya.– Nagyon szeretem, hogy ott van – szögezi le Viktor.– neveti el magát. – Kimondottan szimpatikus, hogy hétről hétre milyen szörnyű látványt nyújtok, és mégis velem van – mondta vidáman, majd elárulta: – Még nem költöztünk össze, ahhoz még túl friss a kapcsolatunk.