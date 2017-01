A Kaliforniai álom és a Holdfény is esélyes a hollywoodi forgatókönyvíró céh díjára

A forgatókönyvírókat tömörítő Writers Guild of America mozifilmes és dokumentumfilmes kategóriákban is nyilvánosságra hozta jelöltjeit. A céh díjátadóját 69. alkalommal február 19-én rendezik meg párhuzamosan zajló ceremóniák keretében New Yorkban és Los Angelesben.



Az írói érdekképviseleti szervezet televíziós, rádiós, újmédiás és több más kategóriában már decemberben közzétette a díjára jelölt alkotásokat. A videojátékos jelölteket jövő héten ismerheti meg a közönség - számolt be róla a The Hollywood Reporter.



A mozifilmes mezőny eredeti forgatókönyvei közül a Hell or High Water, a Kaliforniai álom, a Loving, A régi város és a Holdfény lett jelölt. Az adaptált forgatókönyvek mezőnyéből pedig az Érkezés, a Deadpool, a Fences, A számolás joga vagy az Éjszakai ragadozó viheti el a trófeát.



Az írócéh három dokumentumfilm-forgatókönyvet jelölt díjára: az Author: The JT LeRoy Storyt, amely egy kitalált irodalmi alak történetét mutatja be, továbbá a nyolcvanas években Arkansasból kis híján felbocsátott atomrakéta történetéről készült Command and Controlt és az első katonai számítógépes vírusról szóló, Zero Days című munkát.