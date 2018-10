A híres oknyomozó újságírónő őrültnek tettette magát, hogy beépüljön egy elmegyógyintézetbe

Elizabeth Cochrane, álnevén Nellie Bly, az Egyesült Államok egyik leghíresebb női oknyomozó újságírója volt, pedig egészen korán ott is hagyta a hivatását. A hírnevét 1887-ben alapozta meg, amikor páciensként beépült egy elmegyógyintézetbe, és még szinte ismeretlenül országos botrányt kavart.



Bly eleinte női témákról írt, mint az otthon, kertészkedés és gyermeknevelés, majd elérte, hogy olyan témákról írhasson, mint, hogyan hat a válás a nőkre. Mexikói tudósítóként dolgozott, majd New Yorkban próbált szerencsét. Joseph Pulitzer lapjához került a New York Worldhöz, ahol azt a feladatot kapta, hogy épüljön be egy elmegyógyintézetbe, hogy felmérje, hogyan bánnak ott a betegekkel.



Ennek elérése érdekében Bly Brown álnéven bejelentkezett egy olcsó panzióba, ahol elkezdte a többieket azzal vádolni, hogy őrültek, majd ő maga kezdett őrültként viselkedni. Másnap a panzió vezetője rendőrt hívott rá.



Bly-t több orvos is megvizsgálta és kivétel nélkül őrültnek titulálták, így pár nappal később komppal a Roosevelt-szigeten található elmegyógyintézetbe, a New York City Lunatic Asylumba szállították.



Az elmegyógyintézet körülményei megdöbbentették a fiatal újságírónőt. Az étel ehetetlen volt, a víz ihatatlanul koszos, a szeméttel teli intézetben mindenhol patkányok rohangáltak és a fürdővíz is hideg volt. 1600 betegre mindössze 16 orvos volt. A betegek között angolul nem beszélő bevándorlók is voltak, akikkel nyelvi-kulturális akadályok miatt még érzéketlenebbül és kegyetlenebbül bántak. A veszélyesnek ítélt betegeket kötéllel kötötték össze és élősködőkkel teli lyukba zárták.



Miután Bly elegendő tapasztalatot szerzett cikkéhez hamar rájött, hogy bejutni könnyebb volt, mint kijutni. Pár nappal később elkezdett normálisan viselkedni, hogy bebizonyítsa nem őrült, de ez senkit nem érdekelt. Végül a lapnak ügyvédet kellett érte küldenie, hogy kihozzák a szörnyű helyről.



Az első cikke két nappal később, 1887. október 9-én jelent meg a New York Worldben és az egész országban hatalmas botrány kerekedett belőle.



A beépülése alatt őt őrültnek nyilvánító pszichiáterek sorra bocsánatot kértek tőle a téves diagnózisért. És ezzel együtt folyamatosan egyre jobb és jobb intézkedéseket követtek el az intézet javítása érdekében. A városi tanács felállított egy nagy esküdtszéket az általa feltárt visszásságok kivizsgálására, illetve jelentős pénzösszegeket, forrásokat ítélt meg az intézménynek az állapotok javítása érdekében.



Alig pár hónappal később, már javultak az életkörülmények, nagyobb lett a tisztaság, táplálóbb ételeket kaptak a betegek, fordítókat kezdtek el alkalmazni a bevándorlók mellé. Felülvizsgálták azokat az eseteket, amikor tévesen kerültek be nők az intézetbe.



Bly ezzel az akciójával örökre megváltoztatta a mentális betegek amerikai kezelését. Később, erről készült cikksorozatát könyvként is kiadták Tíz nap egy bolondokházában címmel. A könyvből 2015-ben filmadaptáció készült.