A hétmilliárd nyertese még mindig nem jelentkezett

Ma már senkinek sem kell bemutatni Andraschek Lászlót, az egykor hajléktalanként élt győri férfit, aki 2013 őszén összekuporgatott pénzén vett egy skandináv lottót, s nyert 630 millió forintot. Az, hogy a sorsfordító szelvény tulajdonosa kiállt a nyilvánosság elé, sokakban megerősítette a reményt: bárkiből egy csapásra milliomos lehet, ha van egy kis szerencséje.Februárban ugyanilyen gyökeresen változott meg egy ma­gyar játékos élete, aki az Eurojackpot 5+2 számát találta el, megnyerve ezzel a hétmilliárd forintos főnyereményt. Ekkora összegért Magyarországon még sosem lehetett játszani. Azóta sokan próbáltak rájönni a nyertes kilétére. Tordai Bence, a Párbeszéd párt szóvivője még arra is felszólította az újdonsült milliárdost, hogy fordítsa a pénz egy részét a kormány leváltására. Az illető azonban ettől még nem lépett színre, és a Szerencsejáték Zrt. is óvja a játékosok személy­azonosságát – ha csak maguk nem döntenek másképp.Az tudható, hogy a szelvény nem veszett el, van gazdája. A nyertesnek most már csak két hete van jelentkezni a Szerencsejáték Zrt.-nél – a sorsolástól számított kilencven napig van erre ideje –, de játékszakértők szerint ez már minden bizonnyal megtörtént. A cég szóvivője, Tordy Zsuzsanna szerint sem szoktak ilyen rendkívüli összegekről megfeledkezni a játékosok, inkább csak a kisebbekről - írja a borsonline.hu Ilyenkor a nyertesnek egy külön erre a célra fenntartott telefonszámon kell jelentkeznie, s miután leellenőrizték, behívják egy személyes találkozóra. Bár a Szerencsejáték Zrt. központjában két ember ül le a szerencsés fogadóval, Andraschek László azt mondta: a lélektani hatásokra nem készítették fel őket. Azt azért javasolták, hogy lehetőleg minél kevesebb embernek árulják el, mi történt. Ezt követően a társaságnak harminc napja van átutalni a pénzt.