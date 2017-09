A hazatérés jegyében telik a vasárnap a közmédián

Különleges, játékos műsorokkal és érdekes vendégekkel találkozhatnak a nézők a közmédia vasárnapi Szent Mihály-napi tematikus műsorfolyamában, amelynek esti adása a nap három főszereplője, Papadimitriu Athina színésznő, Hevesi Tamás zenész és Badár Sándor humorista nem mindennapi fellépésével zárul a Duna televízióban - mondta el Siklósi Beatrix, Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) nemzetiségi, külhoni és kiemelt projektek főszerkesztője az MTI-nek.



Emlékeztetett arra, hogy hagyományosan Szent Mihály napján hajtották vissza téli szállásaikra a Szent György napkor kiterelt állatokat, innen is ered, hogy Szent Mihály ünnepe a hazatérés, az otthonhoz való visszatérés napja. Ennek jegyében kérték fel a három népszerű személyiséget, hogy a stúdióból indulva térjenek vissza egy napra szülőföldjükre vagy kedvenc helyükre, út közben pedig a gyerekkorukat, a térségre jellemző hagyományokat felidéző játékokban vegyenek részt.



Siklósi Beatrix hangsúlyozta: a játékok segítségével az adott régiókat is egy kicsit alaposabban be tudják mutatni a nézőknek.



A budapesti születésű Papadimitriu Athina kedvenc helyére, a Balaton partjára látogat el, ahol a szenvedélyes lovasnak számító színésznőt elviszik Kassai Lajos íjász egyik tanítványához, ott egyebek mellett célba kell majd lőnie. Sajkodon pedig a Balaton környéki bőrdíszműves technikákkal ismerkedik a meg a színésznő és a nézők is.



A Gyuláról származó Hevesi Tamás szülővárosában a solymászat alapjaival ismerkedhet meg, az Almásy-kastélyban pedig korhű ruhában etikett órán vesz részt, ahol elsajátítja az udvarlás szabályait.



A Szentesen felnőtt, több mint egy évtizedig vasutasként dolgozó Badár Sándornak vakteszten kell majd felismernie a szentesi paprikát, káposztát vagy naspolyát. Közben a helyi asszonyok elmesélik a hungarikumok jellemzőit és történetét. A próbát nehezíti, hogy közben bekötött szemmel kell szentesi fekete kerámiát készítenie. Emellett ellátogat a helyi vasúttörténeti parkba, ahol nyugalmazott vasutasok segítségével kell kiállnia a próbákat.



Siklósi Beatrix hozzátette, hogy Papadimitriu Athina, Hevesi Tamás és Badár Sándor vasárnap 21 órától a Duna televízió egyórás élő műsorában tőlük szokatlan szerepekben is bemutatkozik, emellett meglepetésvendégek is színesítik az adást.



A Szent Mihály-napi tematikus műsorfolyam a Duna televízió mellett a Duna Worldön, az M1 aktuális csatornán és a Kossuth Rádióban lesz követhető, számtalan élő bejelentkezéssel igyekszenek bemutatni az adás készítői, kinek, hol mit jelent a hazatérés, a szülőföldhöz való kötődés - jegyezte meg Siklósi Beatrix. Közlése szerint a Tisza-tó mellől, Poroszlóról, Veszprémből, Komáromból és az osztrák határ melletti Szentpéterfáról is bejelentkeznek a közmédia riporterei.



A szentpéterfai programok bemutatásával a diaszpórában élő magyarság is szerepet kap a műsorban, a Vas megyei faluban ugyanis ilyenkor találkoznak az onnan külföldre elszármazottak - jegyezte meg a főszerkesztő.



Siklósi Beatrix hangsúlyozta, hogy a nézők is egyfajta szerkesztőivé váltak a vasárnapi műsorfolyamnak, hiszen korábbi, Hol vagy otthon? mottóval meghirdetett felhívásukra rengeteg hosszabb-rövidebb videó és fénykép érkezett be, amelyek készítői a számukra fontos, meghatározó helyekről vallottak; ezekből is adnak majd ízelítőt vasárnap. Emellett ismert emberek - például Ákos, Csézy, Bogányi Gergely, Őze Áron vagy Oberfrank Pál -, valamint a közmédia műsorvezetői is beszélnek a Szent Mihály-napi műsorban arról, honnan származnak és miért kötődnek szülőföldjükhöz.



A tematikus napon a közmédia több műsorvezetőjével találkozhatnak a nézők: napközben Dióssy Klári, Bényi Ildikó, Fábián Barna és Takács Bence vezeti az adásokat, az esti napzáró, összegző és egyben játékos műsorban pedig Kraszkó Zita és Kovács "Koko" István lesznek a házigazdák - emelte ki Siklósi Beatrix.