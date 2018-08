A hazaárulótól a luxustraktorig - képekben mutatjuk a magyar traktortörténelmet

Kép forrása: www.axial.hu

Utóbbival dolgozni már nem is fizikai munka, inkább tudomány, hiszen a legújabb erőgépek mechanikáját az űr- és légi technológiához hasonlítják a szakértők. Ezeket a generációkat mutatja be augusztus 25-én a Hódmezőrület 3.0 , ahol a látogatók megnézhetik és ki is próbálhatják a magyar traktortörténelem hőseit.Mielőtt feltalálták volna a benzin- és dízelmotort, az emberi és állati erő mellett gőzgépeket használtak az aratáshoz és csépléshez, amelyet lovakkal és ökrökkel húzattak a helyszínre. Gőzgép használatához tüzet kellett rakni, ami felmelegítette a vizet, innen a tüzes gép elnevezés. Nem elhanyagolható hátulütője a tűzveszélyesség, hiszen a gépből kipattanó szikrák könnyen lángra gyúlhattak. A Hódmezőrület 3.0-n egy 1913-as géppel találkozhatnak az érdeklődők, melyet működés közben is megcsodálhatnak.A „Hazaáruló" a két világháború között, Magyarországon gyártott legnagyobb teljesítményű erőgép. Az ötven lóerős (K50-55) traktorra nagy kapacitásának köszönhetően a magyar katonák is felfigyeltek, és elkezdték alkalmazni az ágyúk és lőfegyverek vontatására. Ám azzal nem számoltak, hogy egy ilyen erős gép motorhangja akár 1 kilométeres távolságban is visszhangzik az ellenség fülében. Innen is kapta nevét a Hazaáruló. Később a magyar katonák a hatalmas zajt cselekre is alkalmazták, megtévesztve ezzel az ellenséget.A világháború után a férfiak katonának álltak, a nők viszont saját erőből már nem tudtak földet művelni. Ezért 1948 és 1951 között főállású traktorista hölgyeket is képeztek Magyarországon, akik a régi, ún. körmös traktorokat irányították a földeken. A Vörös Csillag Traktorgyár mérnökei ekkor fejlesztették ki az ország egyik legnépszerűbb erőgépét, a Dutrát, amely nagyobb vontatási erővel rendelkezett a korabeli traktoroknál, ezért minden mezőgazdasági munkára alkalmazták.Az elmúlt 100 év során az űrtechnikához hasonló műszaki magasságokba emelkedett az agrártechnika. Ezekkel a high-tech traktorokkal dolgozni már sokkal inkább tudomány, mint fizikai munka. Például az AXION 900-as erőgép gyakorlatilag mozgás nélkül, álló helyzetben iszonyatos erővel húz, akár egyszerre több vontatott eszközt pár gomb segítségével. Számítógépes rendszere és belső kialakítása klasszisokkal fejlettebb, mint számos prémium kategóriájú autóé.A Trabi egy traktor és egy bicikli házasításból született hybrid jármű. Különlegessége, hogy külsőre úgy néz ki, mint egy traktor, miközben a pedálokat lábbal kell hajtani, akár egy biciklit. A szervezők az egész család számára lehetőséget biztosítanak ügyességi pályákon a Trabival, és kicsiknek való műanyag traktorokkal, így anyuka és apuka is versenyezhet saját gyermekével.Magyar mérnökök nevéhez fűződik az uborka kombájn, a fűszerpaprika betakarító gép, a Bánki Donát féle szélturbina és a Rába traktor is. A világszabadalmak közül személyesen is találkozhatunk a Hódmezőrület 3.0-n Galamb József és Farkas Jenő világhírű Fordson F modelljével, valamint a Dutra traktorokkal is.