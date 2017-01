A harmadik válogatóval folytatódik A Dal

A szombati harmadik válogatóban újabb tíz dal mutatkozik be A Dal 2017 showműsorban, amely a Duna televízióban és a Duna World csatornán élőben lesz látható.A színpadra lépő előadók közül Fedor Kyra a korábbi években vokalistaként számos produkcióban működött közre A Dalban. Énekesként megmérette már magát az elmúlt években A Dalban a most szombaton ismét látható és hallható Muri Enikő, Radics Gigi, Tóth Gabi és Berkes Olivér is.Fedor Kyra dalának címe Got to Be A Day, Muri Enikő a Jerichót énekli, Pál Benjamin a Fatherís Eyest adja elő, Pápai Joci az Origót, Radics Gigi a See It Through című számot, Sapszon Orsi a Hunyd le a szemedet, a Soulwave a Kalandorral versenyez, a The Couple a Vége van című szerzeménnyel, Totova (Tóth Gabi) a Hosszú időkkel, a Zävodi + Berkes Olivér produkció pedig a íháttérzajjal. Ezúttal is hatan jutnak az elődöntőbe.A tíz produkció eredetileg a második válogatóban szerepelt volna, de az a magyar diákokat január 20-án éjjel ért veronai busztragédia miatt kegyeleti okokból elmaradt.A Dal 2017 hat héten át tartó versenyében harminc produkció küzd a végső győzelemért. A január 14-i első válogatóból a Leander Kills, a Roma Soul, Singh Viki, a Spoon 21, Henderson Dávid és Benji, a múlt szombati második körből a Kállay Saunders Band, Kanizsa Gina, a Peet Project, Chase, a Mrs Columbo, valamint Szabó Ádám jutott tovább.A showműsor két elődöntője február 10-én pénteken és 11-én szombaton lesz, a döntője február 18, ekkor dől el, melyik előadó és dal képviseli Magyarországot az idei Eurovíziós Dalfesztiválon május 9. és 13. között Kijevben.A verseny zsűrijében Zséda, Frenreisz Károly, Both Miklós és Molnár Ferenc Caramel foglal helyet, a közönség ötödik zsűritagként szavazhat. A Dal 2017 alkalmazás a MédiaKlikk Plusz keretalkalmazáson keresztül érhető el. A Dal 2017-ben is díjazzák a legjobb dalszöveget, kiosztják A Dal felfedezettje címet, az online Akusztik Dalverseny nyertese pedig a Petőfi Akusztik koncertlehetőségen túl felléphet a 2017-es VOLT Fesztivál mínusz egyedik napján a Petőfi Zenei Díjátadó színpadán.A Dal 2017 műsorvezetője Tatár Csilla és Harsányi Levente.számos extra tartalom, videó és cikk érhető el a műsorról, A Dal adása után pedig közvetlenül a Dal Kulissza következik a Dunán, ahol az előadók és a készítők szolgálnak plusz tartalommal a produkciókról, valamint válaszolnak a közösségi felületeken feltett kérdésekre.