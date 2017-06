A harcosok viadalára készül Polyák Lilla szerelme

Motorozik, úszik, fut és megannyi sportágat kipróbál, hogy tökéletesen tudjon teljesíteni a TV2 műsorában Gömöri András Máté - írja a Bors.Nem csak tökéletes fizikum, kifogástalan szellemi állapot és nagyfokú ügyesség is szükséges a TV2-n ősszel induló, Ninja Warrior című vetélkedő teljesítéséhez. A harcosok viada­la elképesztő fizikai teljesítőképességet követel (a világon eddig négyen teljesítették a pályát), nem csoda hát, hogy Gömöri András Máté már most készül a feladatra.

Gyerekkorom óta sportolok, de az elmúlt egy évben még komolyabban veszem a felkészülést. Kipróbáltam és űzök többféle sportágat is, hogy minél többféle mozgásformát képes legyek elvégezni. Ebben a műsorban ugyanis nem elég, ha valaki erős, az egyensúlyérzékének is rendben kell lennie, és gyorsan kell teljesíteni a feladatokat

– mondta a színész, aki nemcsak sporttal, hanem az amerikai széria epizódjainak alapos tanulmányozásával is készül a versenyre.

Motorozom, a színházban táncolok, edzőterembe járok, falat mászom és élő sziklán is gyakorolok, futok, íjászkodom, vízi sportokat űzök. Ezeken kívül crossfitórákra járok, lépcsőzöm és a teniszt is ízlelgetem – sorolta felkészülése elemeit Gömöri András Máté, aki mindeközben a színházban még próbál is, így igazán strapás nyárnak néz elébe.A Budapesti Operettszínházzal A Notre Dame-i toronyőr augusztusi bemutatójára készülnek.