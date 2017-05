A Halálos Iramban kapja az MTV Movie & TV Awards életműdíját

Az MTV Movie Awards történetében most először nem színész vagy színésznő kapja majd a Generáció-életműdíjat, hanem egy film franchise. A kultikus Halálos iramban immáron 16 éve szórakoztatja a rajongókat, a nyolcadik rész idén kerül a mozikba. Az életműdíj várományosa mellett az MTV Movie & TV Awards két új kategóriát is bejelentett: a Trending és a Legjobb zenei pillanat jelöltjeire május 7-ig szavazhatnak a fanok.A Halálos iramban kapja az MTV Movie & TV Awards legnagyobb elismerését, a Generáció-díjat, melyet korábban olyan színészek vehettek át, mint Robert Downey Jr., Mark Wahlberg, Jamie Foxx, Johnny Depp, Reese Witherspoon, Ben Stiller, Adam Sandler, Sandra Bullock, Mike Myers, Tom Cruise, Jim Carrey és Will Smith. A szobrocskát a filmek producere, Vin Diesel veszi majd át Michelle Rodriguezzel, Tyrese Gibsonnal és Jordana Brewsterrel együtt. A Halálos iramban stábja mellett szintén színpadra lép J Balvin, Pitbull és Camila Cabello, akik élőben adják elő az új film betétdalát, a Hey Ma-t.

TRENDING

LEGJOBB ZENEI PILLANAT

A fellépők névsorát továbbá Big Sean és Miley Cyrus húga, Noah Cyrus erősítik. Előbbi Jump Out the Window című számát adja majd elő, utóbbitól pedig a Stay Together című slágert hallhatja a közönség élőben.A fellépők és a Generáció-díj mellett az MTV két új kategóriát is bejelentett. Az idén debütáló Trending kategória jelöltjei között olyan pillanatokra szavazhatnak a rajongók, melyek idén elárasztották az Internetet, így például Winona Ryder furcsa reakciója a SAG díjátadón, Melissa McCarthy Sean Spicer alakítása, vagy Channing Tatum előadása, ahogy Beyoncénak öltözve lip sync-kel. A Trending kategória mellett idén először indul a Legjobb zenei pillanat kategória is, melyben a Kaliforniai álomtól kezdve, a Trollokon át a Vaianáig a legemlékezetesebb dalokat és előadóikat díjazzák majd."Sean Spicer sajtótájékoztató" feat. Melissa McCarthy - Saturday Night Live (NBC)"Lady Gaga Carpool Karaoke" - The Late Late Show with James Corden (CBS)"Cash Me Outside How Bout Dat" - Dr. Phil (CBS)"Run The World (Girls)" Channing Tatum and Beyonce - Lip Sync Battle (SPIKE)"Wheel of Musical Impressions with Demi Lovato" - The Tonight Show Starring Jimmy Fallon (NBC)"Winona Ryder reakciója a SAG Awards-on" - 23rd Annual SAG Awards (TNT)"Szépség és a Szörny" - Ariana Grande és John Legend - (Walt Disney Studios Motion Pictures)"Can’t Stop the Feeling" – Justin Timberlake - Trollok (20th Century Fox)"How Far I’ll Go" - Auli'i Cravalho – Vaiana (Walt Disney Studios Motion Pictures)"City of Stars" - Ryan Gosling és Emma Stone – Kaliforniani álom (Summit Entertainment)"You Can’t Stop" The Beat – Ensemble - Hairspray Live! (NBC)"Be That As It May" - Herizen Guardiola - The Get Down (Netflix)"You’re the One That I Want" – Ensemble - Grease: Live (FOX)