A Google már azt is kitalálja, hogy mit akartunk rajzolni

Tavaly a Google kifejlesztett egy szórakoztató játékot, a QuickDraw -t amelyben megadott tárgyakat, élőlényeket kellett lerajzolni úgy, hogy a gép felismerje 20 másodperc alatt - írja a Bors.De nem csak a szórakoztatásunkra találta ki ezt a Google, a játékból a program is tanult, amelynek már meg is van az eredménye: még mindig mi rajzolunk, de azt egy szebb verzióra le is cserélhetjük, több lehetőség közül is választhatunk végül. Így az amatőr próbálkozásainkból teljesen profi kép lesz az Autodraw nevű programmal.A programot itt tudja kipróbálni , minden eszközön ingyenes, letölteni sem szükséges PC-n.