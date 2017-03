A Get Out az év egyik legjobbb lélektani horrorja

Alig jutnak a szóhoz a kritikusok a Get Out (magyar címe még nincs) című filmmel kapcsolatban: nehezen találják a megfelelő szuperlatívuszokat.



A produkció egyetlen negatív értékelést kapott a Rottentomatoes kritikai portálon, így nem 100, hanem "csak" 99 százalékon áll. A film a mozipénztárakban is szépen teljesít, egy hét után több mint 33 millió dollárt termel.



A történet szerint egy fiatal pár, a fehér Rose és a fekete Chris elutaznak vidékre a lány szüleihez, hogy a fiú bemutatkozzon. Minden szépen indul, ám Chrisnek egyre gyanúsabbak a szülők és időközben megérkező barátaik, míg olyan rémálom veszi kezdetét, ami minden képzeletet felülmúl.



A kritikusok kiemelik, hogy Jordan Peele forgatókönyvíró-rendező mesterien ötvözi a horror, a vígjáték és a szó szerint húsbavágó társadalomkritika elemeit, szórakoztat és elgondolkodtat, miközben a frászt hozza a nézőre.



(Get Out - hazai bemutató: 2017. április 20.)