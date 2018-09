A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár olvasóterméért rajonganak a külföldiek az interneten

Pont egy hónappal ezelőtt, augusztus 24-én osztotta meg az instagramon a bostoni fotós, Joe Thomas a képet a könyvtár impozáns terméről, amelyet azóta már közel hatezren láttak, és a kommentek alapján mindenki imádja.Thomas egyébként a blogján is sok képet szentelt fővárosunk bemutatásának. Többek között megörökítette a Halászbástyát, a Parlamantet, de magazinba illő fotót készített a New York kávéházról és a Lánchídról is.A Szabó Ervin Könyvtárban készült fotóját egy utazási oldal is megosztotta a Facebookon, ahol eddig közel 4500 ember látta azt.