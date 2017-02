A First Lady gyűlöli az új életét

Minden bizonnyal sokan cserélnének Melania Trumppal, és költöznének be a Fehér Házba, ő mégsem teszi.Mióta ő a First Lady, szinte ki sem mozdul a Trump Towerben található luxuslakásukból. Fiáért, Barronért is inkább a titkosszolgálat embereit küldi az iskolába.Fotózásokon sem szívesen jelenik meg, hiába könyörög neki az elnöki stáb - írta meg a New York Post

Ez az élet nem az ő álma volt. Ez Donald álma.

- mondta alpnak a Trump-család barátja, Phillip Bloch.