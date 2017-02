A férfiak jobban hisznek az internetes társkeresőkben

Minden ötödik magyar talált már párt internetes társkereső oldalak segítségével - derült ki a Trendinspiráció Műhely által a Randivonal.hu számára végzett kutatásából. A kutatás során ezer, országosan reprezentatív 18-59 éves válaszadói kört kérdeztek meg és elemezték ki véleményüket az online társkereséssel kapcsolatban.



A felmérés során megkérdezettek közel 80 százaléka ismer legalább egy Magyarországon is működő társkereső oldalt, ami jól mutatja az online társkereső szolgáltatások ismertségét. De vajon mi a mozgatórugója az online társkereső oldalak használatának?



A kutatásból kiderült, hogy a megkérdezettek több mint felének van olyan ismerőse, aki maga is internetes társkeresőn találta meg a párját, ráadásul több mint 10 százalékuknak háromnál több ilyen ismerőse is van.



Érdekesség, hogy a férfiak kevesebb ilyen ismerőssel rendelkeznek, mégis jobban bíznak a társkereső oldalak sikerességében. A férfiak és a felsőfokú végzettségűek ugyanis jobban hisznek abban, hogy társkereső oldalak segítségével lehet ismerkedni, mint a nők vagy a közép és alapfokú végzettséggel rendelkezők - derült ki a felmérésből.



A kutatásban résztvevők 21 százaléka talált már párt internetes oldalon. Legnagyobb arányban a harmincas korosztály számolt be erről, közülük ugyanis minden harmadik megkérdezettnek volt már (vagy most is tart) online társkereső oldalon indult kapcsolata. A felsőfokú végzettségű, diplomás megkérdezetteknél, valamint a fővárosiaknál még magasabb ez az arány, előbbiek közel 25 százaléka, míg utóbbiak több mint 30%-a talált már párt az interneten.



A Randivonal.hu statisztikái alapján az elmúlt öt év során több mint egymillióan regisztráltak hozzájuk, a társkeresők aktivitását pedig jól mutatja, hogy havonta 1 millió üzenetet váltanak egymással az oldalon belül. "Várhatóan néhány év múlva már kisebbségben lesznek azok, akik még soha nem próbáltak internetes társkereső oldalon ismerkedni" - egészítette ki a fentieket Móczár Rudolf, a Randivonal.hu társkereső oldalt is üzemeltető Dating Cental Europe Zrt. marketingigazgatója.