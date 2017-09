A fenyegetőzések ellenére megjelenik a leszbikus viszonyba keveredett színésznőről szóló könyv

, melynek pikáns témája hónapok óta lázban tartja a hazai nagyközönséget – tudta meg a Bors A Bors tavaly augusztusban elsőként számolt be arról, hogy leszbikus szerelembe keveredett egy ünnepelt, állami díjjal is kitüntetett színésznő az egyik budapesti színház falai között.A viharos viszonynak végül a színésznő vetett véget, visszament a családjához. A kidobott szerető pedig eltervezte, hogy könyvet ír a szerelmükről.

Ebben a történetben nem az az érdekes, hogy két nő szerelméről szól, hanem, hogy hogyan lett vége, mert az ünnepelt színésznő a családja nyomása, a megfelelési kényszer és az elhatalmasodó depressziója miatt kilépett a kapcsolatból

A ViaszBaba-SzínészNŐt szerettem című könyvem ősszel megjelenik, és vele én magam is vállalom a nyilvánosságot. Fiatal, határozott, sokat látott lányként állok ki mindenki elé, hogy elmondjam, mi is zajlik a függöny mögött, és személy szerint velem mit tett a főszereplő Színésznő és "családja".

Mindenki fél, minden a hatalomról, a sunnyogásról, a havermutyiról szól, de ahogy az egyik korábbi szerkesztőm mondta; " ha nincs mit vesztened, ezekről igenis beszélned kell." Nincs mit vesztenem, most már a színház nagyon távol áll tőlem, úgyhogy beszélek.

Értetek - akik rettegve olvassátok egy próbaszünetben ezt a posztot is...

Elmesélem hát a saját történetemet. A nyolc évig tartó szerelmem a Színésznővel az Ő kirakatházasságának és kirakatgyerekének tökéletes befejezése volt, és a Viaszbabában elolvasható bárki számára, de azóta sokkal mocskosabb, sokkal kegyetlenebb valósággal kerültem szembe, ami MOST tartozik a közönségre és MOST kell róla beszélni.

A Színésznő a saját csapdájába esik. Amilyen színjátékot a rendőrségi kabaré-előadásaiban csinál, országunk színházi tükre - mindent meg fogok írni, minden egyes lépését - nevessetek, sírjatok, ez a mai magyar valóság a misztikus függönyötök mögött...