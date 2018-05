A Fekete Zaj Fesztivál augusztusban visszatér a Mátrába

Ismét megrendezik a Fekete Zaj Fesztivált a Mátrában. A hazai és nemzetközi alternatív/underground előadókra épülő eseményt több év után augusztus 17. és 19. között újra az időközben felújított régi helyszínen, a mátrafüredi Sástó mellett tartják meg.



Több mint ötven előadó, köztük tíz külföldi játszik idén a Fekete Zajon, köztük lesz a VHK, az Alcest, Anna von Hausswolff, az Aesthetic Perfection és a Crippled Black Phoenix - közölték a szervezők pénteken az MTI-vel.



Mint írták, a tíz éve indult Fekete Zaj azokban az években sem maradt el teljesen, amikor nem tartották meg a fesztivált: a törzsközönség és a korábbi fellépő zenekarok Fekete Zaj Osztálykirándulás néven évről évre megszerveztek maguknak egy közös hétvégét a Sástó mellett. Az elmúlt években több klubrendezvény, köztük a Fekete Zaj Klub és a Fekete Zaj Tél is életben tartotta a koncepciót.



A VHK fellépése a fesztiválon már hagyománynak tekinthető, idén koncertet ad a francia post metál csapat, az Alcest, amely shoegazing és black metál elemeket ötvöz, jön a svéd Anna von Hausswolff, akinek zenéje egyfajta rituáléként élhető meg, amely a lélek és a vér hangjait sugározza magából. Szintén fellép a szintipop/EBM vonalat képviselő Los Angeles-i Aesthetic Perfection, az experimentális rockot játszó svéd/angol Crippled Black Phoenix és az izlandi szinti-punk darkwave lánytrió, a Kaelan Mikla.



A budapesti klubélet népszerű csapatai közül műsort ad a Middlemist Red, a Gustave Tiger, a Black Bartók, a Dope Calypso, a Képzelt Város, az Entrópia Architektúra, a Pyoba, a Zivatar, a Perihelion, az Agregator, a Shapat Terror, a divideD, az Arkhé vagy Csihar Attila is.



A megújult helyszínen több új épület és szolgáltatás várja a fesztiválozókat. A régi motel mellett elkészült az új hotelépület, lesznek két- és négyszemélyes faházak és apartmanok, de sátorozni is lehet. Megújult vizesblokkok, közös főzőhelyiség és tűzrakóhely szintén található a kempingben, és egy wellness részleg is elkészült.