A Fehér Ház kulisszái mögé visz a Spektrum

2017. január 20. az egyik legfontosabb dátum lesz az Amerikai Egyesült Államok történelmében. Ekkor költözik be ünnepélyes keretek között az új elnök a Fehér Házba. Ez a ház Amerika egyik legikonikusabb épülete: történelmi jelkép, otthon, iroda, menedék és színpad egyben. Sőt, antikvitás-és festménygyűjteménye az amerikai művészet egyik fontos bemutatótermévé is teszi a Fehér Házat.



Több mint száz fős személyzet biztosítja a Fehér Ház gördülékeny működését. Szakácsok, takarítók, pincérek, gondnokok, kertészek hada fáradozik nap mint nap azon, hogy az elnök és családja mindig a lehető legjobb formájukban legyenek. Őket egy ember, a háznagy fogja össze. Jelenleg Angella Reid látja el ezt a felelősségteljes és megtisztelő feladatot. Ő a kilencedik háznagy, az első nő és a második afroamerikai a munkakör összesen százhúsz éves történetében. Angella Reid körbevezeti a nézőket az elnöki rezidencián. Különleges helyiségeket mutat meg és izgalmas történeteket mesél Amerika egyik legfontosabb épületében. Az Élet a Fehér Házban című műsorban többek között a leköszönő elnök, Barack Obama és felesége, Michelle Obama is mesélnek a Fehér Házban töltött nyolc évükről.



A kétrészes műsort a beiktatási ceremónia napján, január 20-án 16 órától, egymás után vetíti a Spektrum!