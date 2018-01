A Fear the Walking Dead negyedik évada az amerikai premierrel együtt debütál

Az új évad különösen izgalmasnak ígérkezik, hiszen a The Walking Dead és a Fear the Walking Dead története sokak örömére végre összeér, így új szereplők is megjelennek majd a sorozatban. A többi közt Garret Dillahunt, Jenna Elfman és Maggie Grace is feltűnik az epizódokban, és a The Walking Dead Morganja, Lennie James is fontos szerepet kap.