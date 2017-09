A Fal - az RTL Klubon lesz látható a világ egyik legizgalmasabb vetélkedője

Az RTL Magyarország szerezte meg A Fal (The Wall) című amerikai formátum jogait, így az RTL Klubon lesz látható a világ egyik legnépszerűbb vetélkedője."A Fal az utóbbi évek egyik legérdekesebb vadonatúj game-show formátuma. Izgalmas, tele van feszültséggel és érzelmekkel. Nagyon örülök, hogy az RTL Klub mutathatja be ezt a műsort a magyar piacon, és biztos vagyok benne, hogy az elkövetkező években fontos szerepet fog játszani a csatorna műsorrendjében" – hangsúlyozta a formátum megvásárlását követően Kolosi Péter programigazgató, vezérigazgató-helyettes.A Fal tele van feszült pillanatokkal, hiszen a jó válaszokért cserébe annyi pénzt lehet nyerni, ami örökre megváltoztatja a versenyző életét. Nemcsak a helyes választ kell tudni: nem kevés szerencse és jól működő stratégia is kell ahhoz, hogy a két főből álló csapat megküzdjön a hatalmas fallal. Az izgalom és az érzelmek is a tetőfokára hágnak, amikor a labdák nekiindulnak A Fal útvesztőjében, és elképesztő nyereményt vagy óriási veszteséget hoznak.A világ egyik legizgalmasabb vetélkedőjében Sebestyén Balázs műsorvezetésével izgulhatják majd végig a nézők a kétfős csapatok játékmenetét, akik akár 100 millió forinttal is gazdagabbak lehetnek. A műsorba már most várják elsősorban párok, testvérek, valamint szülők és (18 év feletti) gyermekeik jelentkezését az alábbi linken: rtl.hu/afal.Sebestyén Balázs néhány kulisszatitkot is megosztott a műsor kapcsán:A Fal jelenleg az amerikai NBC-n, Franciaországban a TF1-en, Németországban az RTL-en, Spanyolországban a Telecinco-n fut nagy sikerrel. Kanada francia nyelvű részén a Quebecor Content nemrég vásárolta meg a formátumot.A műsor gyártója és producere LeBron James, a legendás NBA játékos, és Maverick Carter (SpringHill Entertainment), valamint Andrew Glassman (Glassman Media), együttműködésben a Universal Television Alternative Studióval. A műsor terjesztője az Endemol Shine Group.