A Facebookon osztotta ki az őt kritizálókat Csősz Boglárka

A Feleségek luxuskivitelben szereplője, Csősz Boglárka a Borsnak vallotta be, hogy nem vállal gyereket, és ezt a török milliárdos férje is elfogadta.A cikk után a Dumaszínház két tagja, Kormos Anett és Dombóvári István is Facebook-oldalán reagált a színésznő-producer szavaira - írta meg a lap.Dombóvári „egybites aranyásónak" nevezte, míg Kormos azt írta: „Boglárka! Ne aggódj ennyire, hogy mit veszítesz azzal, ha esetleg anyává válsz. Nincs mit veszítened! Ez biztos. Mégis lebeszélnélek az anyaságról, mert tudod, az nemcsak téged érint, hanem a gyerekedet is, és hát...neki viszont van veszítenivalója."Csősz Boginak nem estek jól a kommentek, hosszú posztban reagált, szintén a Facebookon. Dombóvárinak azt írta, „István, a hozzászólásod ugyanolyan 'embertelen' és sexista mint amitől próbáltam óvni magam a cikkben. Az agy kapacitása, átlag 2,5 petabyte egy embernél, a számításaid alapján lábra se tudnék állni! Az EQ-d viszont alacsony lehet az alapján amit írsz. A mondatod tele van frusztrációkkal." Illetve azt üzente még, hogy ne szólaljon meg ilyen ügyben, mert se nem nő, se nem színésznő, se nem anya.„Jogom van elmondani a véleményemet arról, hogy zavar a gyereksírás, vagy, hogy olyan sok feladatot vállaltunk a férjemmel, hogy nem férne bele egyelőre a gyerek az életünkbe". De számos embernek és családjának segítenek, hiszen ő a cégénél 30, férje vállalataiban több tízezer embernek ad munkát.„Az én társadalmi vállalásom ezek után szerintem világos, ha a tietek a rágalom, gyűlölet és erkölcstelenség szítása csak sajnálni tudom azokat akik benneteket olvasnak!"