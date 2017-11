A Facebook Locallal még több helyi ajánlást kaphatunk az ismerőseinktől

A Facebook a legújabb alkalmazása igazán helyi szinten gondolkodik - írja a Mashable Az eseményekre való meghívókkal és a közeli rendezvények listázásával a felhasználók mostantól a felhasználók a barátaiktól származó üzleti ajánlatokat is láthatnak, kereshető térképeket, valamint az érintett területen jelen lévő ismerősöket is megmutatja a rendszer."Az új alkalmazással, a Facebook Locallal könnyedén megtalálja, hogy mit csináljon, hova menjen, hol étkezzen - egyszóval mindent, amire csak szüksége van. Mindezt úgy, hogy ezeket azok az emberek ajánlják, akiket ismerünk, és akikben megbízunk" - nyilatkozta a Facebook termékmenedzsere, Aditya Koolwal.A Facebook forgalmának egyre nagyobb része tevődött át mobilra, az pedig, hogy a felhasználók épp hol vannak, mit csinálnak, mivel töltik a szabadidejüket, egyre fontosabbak a kisebb vállalatoknak. Korábban már próbálkoztak azzal, hogy jobban integrálják a Facebookot a fizikai világba, virtuális "találkozókártyákat" vezettek be fodrászatokban vagy autószervizekben.A Facebook erre egy különálló alkalmazást indított. A Messengerrel szemben ennek a letöltésére nem kéri a felhasználókat (Messenger nélkül az üzenetküldés nem is működik már mobilról). A célcsoportot egyelőre azok a felhasználók alkotják, akik úgy érzik, hogy a szabadidős tevékenységeikben örömmel fogadják el ismerőseik segítségét.