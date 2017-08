A drónok lehetnek a jövő életmentői - fotók

Többek között drónsimogató, csúcstechnológiás repülő csodák várták az érdeklődőket, de bárki próbára tehette magát saját építésű drónjával is az akadálypályákon és versenyeken, és izgulhatott az elektromos autó és drón gyorsasági csatáján. Az izgalmas programok mellett számos érdekes információval és hasznos tanáccsal térhettek haza a repülés szerelmesei.A drónok népszerűsége az utóbbi időben elképesztő iramban növekszik, ami nem csoda, hiszen kicsiknek és nagyoknak egyaránt remek szórakozási lehetőséget jelentenek. Drónt irányítani azonban komoly felelősséggel is jár - figyelmeztetett Daubner Csaba, a Magyar Nemzeti Drón Szövetség alelnöke. A 250 grammnál nagyobb gépek vezetéséhez kötelező felelősségbiztosítást kötni, repülésükhöz légtérhasználati engedélyt kell kérni, valamint mindenképp javasolja a drónakadémia elvégzését, ahol többek között a biztonságos kezelést is elsajátíthatják a tanulók. A szakember a drónok szórakoztató szerepe mellett kiemelte ipari felhasználásukat is.

- Hosszú távon minden esély megvan arra, hogy a drónversenyek olyan komoly érdeklődésre tartsanak számot, mint ma egy nívós autóverseny. Azonban a drónok ipari felhasználása még nagyobb lehetőségeket rejt. Vegyük csak példának, ha egy ember eltűnik egy kiterjedt nádasban, emberi erővel a felkutatása órákat vehet igénybe, míg egy hőkamerás drón percek alatt feltérképezi a területet. Vagy több olyan veszélyes helyszín lehet, ahová embereket nem szívesen küldenénk be, de egy drón be tud menni, és képes információval szolgálni. A precíziós mezőgazdaságban is használják a területek felmérésére, növények egészségi állapotának feltérképezésére, természeti és vadkárok beazonosítására - mondta el Daubner Csaba.

A rendezvényen a látogatók akadálypályákon tesztelhették tudásukat, sőt a Red Bull Air Race mintájára megálmodott Race of Drones elnevezésű versenyen is részt vehettek. Míg a legkisebbek és az amatőrök a Drónsimogatóban, biztonságos körülmények között sajátíthatták el a drónozás alapjait. A Juming sumo race-en tabletről irányítható földi drónokat is kipróbálhattak a látogatók, valamint a gyerekek legnagyobb örömére 1:12 méretarányú munkagépekkel is lehetett játszani.

A Korzó hagyományteremtő drónfesztiváljára rengetegen látogattak ki szombaton, így a repülés és a hobbieszköz szerelmesei számíthatnak folytatásra. Sőt, érdemes lesz a Korzó programkínálatát figyelni a közeljövőben is, hiszen a gyermekes családok számos izgalmas, akár technikai vívmányokkal is foglalkozó rendezvényre számíthatnak az ország összes Korzóján.