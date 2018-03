A drámától a vígjátékig - mindent megtalál a húsvéti mozikínálatban

Mária Magdolna

Ready Player One

Lajkó - Cigány az űrben

Viszontlátásra odafönt

Garth Davis új filmje annak a Mária Magdolnának a története, akit az útókor, mint prostituáltat tart számon. Eme pejoratív mondai rétegnek azonban Gergely pápa, egy a VI. század közepén elmondott, félreértelmezhető beszéde adhatta az alapját, melynek következtében az utókor összemoshatta Mária Magdolna alakját, egy a Lukács evangéliumában szereplő Máriával, aki megkente Jézus lábát. A film ezzel a téves hiedelemmel készül leszámolni, és bár a manapság nagy társadalmi erőket megmozgató feminista mozgalmak üzeneteivel is dolgozik, nem elhanyagolandó alkotás. Mária Magdolna alakját a középpontba helyezve, egy olyan perspektívából láthatjuk Jézust, mely újabb kérdésekre, a mítosz és valóság összefonódásának újabb értelmezéseire adhat okot.Akarsz egy olyan világban élni, ahol bármit lehet? Egy olyan világban, ahol bárki lehetsz? Akkor téged is vár az OASIS. 2044-re kiégett a föld. Az unalomba fulladt lakosság, a szürke hétköznapok elől, a James Halliday által teremtett virtuális valóságba menekült, és jobbára ott éli életét. Mikor a főmágus meghal, bejelentést tesz, hogy valahol a rendszerben eldugott egy easter egg-et, és aki azt megtalálja, az OASIS tejhatalmú ura lesz. A Steven Spielberg rendezésében készült film totális látványorgiát ígér, és a jó szórakozás mellett kiegészítő élményt adhat, a filmben elrejtett temérdek mennyiségű popkulturális utalás vadászata.Íme Lengyel Balázsnak – az Aranyélet második évadának vezető írójának – első nagy játékfilmje. 1957 elején, a Nagy Szovjet Birodalom pártvezetése úgy dönt, hogy a baráti országokkal való baráti viszonyt még barátságosabbá téve, egy vetélkedő keretei között dönti el azt, hogy melyik baráti ország barátságos proletárja legyen, a baráti szövetség első kozmonautáját, azaz az első barát az űrben. Nemzetünk választása Serbán Lajosra esik, aki Bajkonurban utazva, afféle baráti összecsapások közepette mérettetheti meg magát Leonyid Brezsnyev színe előtt. A groteszk, keserű humorral készült film azt a feladatot hivatott ellátni, amire alapvetően a film hivatott lenne: elmondani valami érvényeset rólunk. S habár ez csak hellyel-közzel sikerült neki, mint kezdeményezésre nem lehet panaszunk, a humor itt is, mint az élet megannyi területén a feldolgozás egyik terápiás eszköze.Pierre Lemaitre azonos című regényének adaptációját nem más vette a kezébe, mint az az Albert Dupontel, akinek az Amélie csodálatos életét, vagy a Hosszú jegyességet is köszönhetjük. A történet szerint az első világháborút túlélt, ám abba belerokkant két katona, barát, Édouard és Albert kalandjait követhetjük végig, akik csalódva hazájukban próbálnak ügyeskedve, másokat átverve elégtételt venni. Lebilincselő, drámai történet, kiváló humor és – az Albert Duponteltől már megszokott – zseniális látványvilág jellemzi a filmet.