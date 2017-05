A Djabe Steve Hackettel és Gulli Briemmel turnézik

A Djabe zenekar ismét a Genesis egykori gitárosával, Steve Hackett-tel, valamint a Mezzoforte ütőhangszeresével, Gulli Briemmel turnézik. A közös fellépés négy magyarországi állomása június 2-án Debrecen, másnap a Budapest Jazz Club, 5-én Szeged, 8-án pedig Miskolc.



A dzsessz/világzenei fúziós műfaj egyik legjobb hazai csapata, a Djabe, valamint Steve Hackett, aki hét éven át volt a Genesis gitárosa, 2003 óta készít közös felvételeket és koncertezik gyakran együtt. Szintén a Djabe tiszteletbeli tagjának számít a kiváló izlandi dzsessz-funk fúziós csapat, a Mezzoforte tagja, Gulli Briem, aki 2012 óta lép fel és stúdiózik a magyar együttessel - írták a szervezők az MTI-nek.



A Djabe és Steve Hackett számos országban szerepelt együtt, többek között Malajziában, Hollandiában, Horvátországban, Szlovéniában, Ausztriában, Bosznia-Hercegovinában, Romániában és Oroszországban. Idén februárban jelent meg legújabb közös lemezük, a Summer Storms and Rocking Rivers című koncertanyag.



A június 2-i koncerten a debreceni Lovardában, 3-án a Budapest Jazz Clubban, 5-én a szegedi IH Rendezvényközpontban, illetve 8-án a miskolci Ady Endre Művelődési Házban a Djabe with Steve Hackett Ú Gulli Briem turné keretében a zenekar műsorában több klasszikus Genesis-siker elhangzik, lesz néhány szólókompozíció Steve Hackett-től és természetesen hallhatja a közönség a Djabe legfontosabb számait. A Djabe a Genesis számos dalát játssza koncertjein, például a Firth of Fifth-et, a Los Endost vagy az In That Quiet Earth-t. A mostani turné keretében június 4-én a felvidéki Losoncon, 6-án a csehországi Brünnben, 7-én pedig Bécsben játszanak.



A Djabét 1995-ben alapította Égerházi Attila és az azóta elhunyt Sipos András. Az együttes stúdióalbumai mellett számos koncert CD-t és DVD-t adott ki. 2002 óta 42 országban lépett fel Európában, Észak-Amerikában és Ázsiában. A zenekarban a tavalyi tagcseréket követően Égerházi Attila (gitár, ütőhangszerek), Barabás Tamás (basszusgitár), Nagy János (billentyűs hangszerek), Koós-Hutás Áron (trombita, szárnykürt) mellett Kaszás Péter (dob) szerepel.



Steve Hackett gitárossal a soraiban a Genesis 1970 és 1977 között nyolc stúdióalbumot és két koncertlemezt adott ki. Azóta szólóban dolgozik, illetve 1986-ban volt egy rövid életű zenekara, a GTR, amelyben Steve Howe, a Yes gitárosa is játszott. Legutóbbi kiadványa, a The Night Siren című stúdiólemez idén márciusban jelent meg.