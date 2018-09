A Djabe és Steve Hackett (ex-Genesis) új koncertlemeze

Másfél éven belül a harmadik közös lemezt jelenteti meg a Djabe és Steve Hackett, a Genesis együttes volt gitárosa. A Djabe & Steve Hackett: Life Is A Journey - The Budapest Live Tapes című koncertanyag kiadója a Cherry Red Records.



A hazai dzsessz-világzenei fúziós színtér egyik legismertebb csapata, a Djabe 2003 óta készít közös felvételeket Steve Hackett-tel, aki a hetvenes években hét éven át volt a progresszív rock világhírű formációja, a Genesis gitárosa.



Az együttműködés mögé tavaly év elején állt be a legendás brit független kiadó, a Cherry Red Records, amely az elmúlt negyven évben olyan alapvető punk és new wave előadók anyagait gondozta, mint a Dead Kennedys, az Everything But the Girl, Marc Almond, a Fall vagy a Pere Ubu.



A Cherry Red kiadásában először tavaly februárban jelent meg Djabe & Steve Hackett-anyag, a Summer Storms and Rocking Rivers című koncertfelvétel, ezt követte tavaly ősszel a Life Is A Journey - The Sardinia Tapes című stúdióalbum. Utóbbi budapesti bemutatóján, a MOM Kulturális Központban rögzítették a most szeptember 28-án dupla CD-n és DVD-n piacra kerülő Life Is A Journey - The Budapest Live Tapes című kiadványt, amely októbertől vinylen is elérhető lesz - közölte a zenekar pénteken az MTI-vel.



Steve Hackett mellett egy másik külföldi sztárvendég, Gulli Briem, az izlandi Mezzoforte dobosa is hallható az új lemezen, ő 2012 óta lép fel és stúdiózik a magyar együttessel.



A Djabét 1995-ben alapította Égerházi Attila gitáros és az azóta elhunyt Sipos András. Az együttes 2002 óta 42 országban lépett fel Európában, Észak-Amerikában és Ázsiában. A zenekarban Égerházi mellett Barabás Tamás (basszusgitár), Koós-Hutás Áron (trombita, szárnykürt), Nagy János (billentyűs hangszerek) és Kaszás Péter (dob, ének, ütőhangszerek) játszik.



Steve Hackett gitárossal a soraiban a Genesis 1970 és 1977 között nyolc stúdióalbumot és két koncertlemezt adott ki. A most 68 éves brit zenész azóta szólóban dolgozik, illetve 1986-ban volt egy rövid életű zenekara, a GTR, amelyben Steve Howe, a Yes gitárosa is játszott. Legutóbbi kiadványa, a The Night Siren című stúdiólemez tavaly jelent meg.