A Diana hercegnő halála utáni hetet bemutató film készül

A Diana and I (Diana és én) című film a tervek szerint arról szól, milyen hatása volt az 1997. augusztus 31-én Párizsban történt halálos kimenetelű autóbalesetnek a közemberek életére.



A televízió szerint négy fiktív történetet mutat be a Jeremy Brock által írt film. Négy olyan ember szemszögéből láttatja a történteket, akik nem ismerték személyesen Diana hercegnőt, mégis valamilyen módon mélyen érintette őket hirtelen halála. A filmet Peter Cattaneo rendezi.



Ez lesz a BBC második olyan drámája, amely a királyi család hatását vizsgálja a brit emberekre. A Mike Bartlett színdarabján alapuló King Charles III. (III. Károly király) című film a jövőben játszódik, amikor a walesi herceg II. Erzsébet halála után trónra lép és országában válságos időszak veszi kezdetét. A történet szerint Károly király nem ír alá egy vitatott törvényt, ami politikai káoszhoz, alkotmányos válsághoz és utcai zavargásokhoz vezet.



Bartlett drámájával ellentétben a Diana and I című filmben Diana és a királyi család többi tagja nem kap színészek által eljátszott szerepet.



Brock kiemelte: bár 2017 Diana hercegnő halálának 20. évfordulója, a dráma "határozottan nem a hercegnő emlékének szentelt film".