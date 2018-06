A Depeche Mode összes kislemeze megjelenik vinylen

A sorozat augusztus 31-én indul az első DM-albumhoz, az 1981-ben kiadott Speak & Spellhez kapcsolódó 12" Singles anyaggal, ezt követi A Broken Frame - The 12" Singles.



Az eredeti hanganyagok újrakevert és újramaszterelt verzióit a londoni Abbey Road stúdióban készítették el, a díszdobozos kiadványok limitált példányszámban lesznek elérhetők - közölte a Sony Music magyarországi forgalmazója, a Hear Hungary pénteken az MTI-vel.



A brit Depeche Mode első hivatalos kiadványa az 1981. február 20-án megjelent Dreaming of Me/Ice Machine kislemez volt. Az újhullámos pop, a dance, a rock, a blues és az elektronikus zene elemeit egyedi módon keverő csapat hangzásvilága most a lehető legjobb, audiofil minőségben lesz élvezhető a 12 inch-es vinyleken. Mint a közlemény fogalmaz, a mélyebb groove-ok a klubok dj-ire és a rajongókra egyaránt nagy hatást fognak gyakorolni. A Depeche Mode felfedezte a formátumban rejlő potenciált, erőt és innovációra való hajlamot. A dobozok borítóját a korábbi megjelenések által inspirált street art ikonográfiák alkotják, míg a vinyleken az eredeti kislemezek grafikája jelenik meg.



"Remek, hogy ismét meg tudjuk osztani ezeket a dalokat a régi és új rajongókkal, azon a módon és minőségben, ahogy eredetileg elterveztük. Reméljük, ugyanannyira élvezitek majd őket, mint amennyire mi" - közölte a zenekar. A Depeche Mode jelenleg a Global Spirit Tour turnéjával járja a világot, mely 2017 májusában indult, és idén július végén ér véget. A körút során az együttes több mint hárommillió rajongó előtt játszott, és kétszer is eljut(ott) Magyarországra, másodszor jövő kedden, június 26-án, a soproni VOLT Fesztiválon lépnek fel. A Depeche Mode eddig tizennégy stúdióalbumot készített, több mint százmillió lemezt adott el világszerte. A legutóbbi, Spirit című stúdióanyag 2017-ben jelent meg. A Speak & Spell - The 12" Singles című nyitódoboz hét kislemezt fog tartalmazni, a következő, A Broken Frame - The 12" Singles hatot.