A Dal 2018: Szombat este lesz a második válogató műsor

Ma este rendezik A Dal 2018 második válogatóját: a Duna Televízióban 20 óra 30 perctől élőben látható showműsorból hatan jutnak tovább az elődöntőbe.A Dal 2018 élő adásába jutott harminc dal előadói közül a szombati második adásban is tíz produkció lép színpadra.Közöttük lesz az AWS (Viszlát nyár), Dánielfy Gergely (Azt mondtad), Heincz Gábor Biga (Good Vibez), Maya íní Peti (Nekem Te), Nene (Mese a királyról), Odett (Aranyhal), a Peet Project (Runaround), a SativuS (Lusta lány), Singh Viki (Butterfly House), valamint a yesyes (I Let You Run Away).A Dal második műsorának vendége Karácsony János "James" és a Margaret Island lesz.

A közmédia hetedik dalválasztó showjának zsűrijében Frenreisz Károly, az LGT és a Skorpió zenekar alapító tagja, Kossuth-díjas rockzenész; Both Miklós Fonogram- és Budai-díjas zeneszerző, népzenegyűjtő; Schell Judit Jászai Mari-díjas színésznő, Érdemes Művész és Mező Misi, a Magna Cum Laude énekes-gitárosa szerepel.A közönség ezúttal is pontozhatja a dalokat és szavazhat kedvencére sms-ben az adás ideje alatt a képernyőn látható alapdíjas telefonszámon.A Dal 2018 két műsorvezetője Rátonyi Kriszta és Fehérvári Gábor Alfréd, Freddie.A szombati válogató után ismét A Dal Kulissza című műsor következik, amelyben az előadók és a zsűri részletekkel szolgál a produkciókról. A Kulissza két műsorvezetője Pflum Orsi és Forró Bence.