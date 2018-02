A Dal 2018: Ők nyerték a harmadik válogatót!

Szőke Nikoletta, Kökény Attila és Szakcsi Lakatos Róbert triója nyerte A Dal 2018 harmadik válogatóműsorát szombaton. A zsűri döntésével még Horváth Tamás, a Maszkura és a Tücsökraj, a Ham ko Ham, valamint Horváth Cintia és Balogh Tomi duója, a nézők szavazataival Gulyás Roland jutott tovább az elődöntőbe a közmédia showműsorában.



Szőke Nikoletta, Kökény Attila és Szakcsi Lakatos Róbert Életre kel című dala 44 pontot kapott a zsűritől, mögötte 42 ponttal Horváth Tamás végzett, aki a Meggyfa című számot adta elő. Szintén továbbjuttatta a zsűri az egyaránt 38 pontos Maszkura és a Tücsökrajt (Nagybetűs szavak), valamint a Ham ko Hamot (Bármerre jársz), valamint Horváth Cintiát és Balogh Tomit (Journey - Break Your Chains), akit a három 37 pontos produkció közül választott ki a zsűri.



A Duna Televízióban látható harmadik válogatón a négy zsűritag - Schell Judit, Both Miklós, Mező Misi és Frenreisz Károly - értékelte a produkciókat. A nézők sms-ben szavazhattak kedvencükre. A hatodik továbbjutó a nézők szavazataival Gulyás Roland és a HYPNOTIZED című dal lett, így az énekes is bekerült az elődöntőbe.



A Dal 2018 előző két válogatójából összesen 12 produkció már továbbjutott, a mostani hat produkcióval pedig kialakult az elődöntők mezőnye. Az elődöntőket február 10-én és 17-én rendezik, ezekből négy-négy dal jut a döntőbe, amelyet február 24-én tartanak.



A közönség idén újra online szavazáson döntheti el, hogy melyik feldolgozás kapja A Dal 2018 Akusztik fődíját. A nyertes a Petőfi Akusztik jóvoltából 52 perces önálló koncertlehetőséget kap, amelyet rögzít és műsorára tűz a Petőfi Rádió és az M2 Petőfi TV. Az akusztikus feldolgozások mostantól elérhetőek A Dal 2018 hivatalos oldalán. Szavazni az adal.hu "Akusztik" menüpontjában február 21., szerda 24.00 óráig lehet.



Bővebb információ A Dal 2018-ról adal.hu oldalon és a műsor Facebook oldalán található.