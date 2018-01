A Dal 2018 - Mező Misi: a szakma is elismeri a műsort

A ismert előadók, szerzők részvétele A Dalban azt mutatja, hogy ők is komoly lehetőséget éreznek a műsorban dalaik, tehetségük bemutatására, a nagyközönség előtti megmérettetésre, akár nemzetközi színtéren is - fogalmazott Mező Misi, a Magna Cum Laude énekes-gitárosa annak kapcsán, hogy idén a popszíntér számos ismert előadója (például Király Viktor, Odett, Maszkura és a Tücsökraj) mellett a dzsessztehetség Szakcsi Lakatos Róbert is indul egy produkcióban, sőt szöveget írt Sztevanovity Dusán is.



A zenész kiemelte: az előválogatáson színes, sokszínű harmincas mezőny összeállítására törekedtek, amely lefedi a közönség igényeit. Hozzátette: nehéz dolguk volt, hiszen úgy kellett szakmai szempontokat figyelembe venniük, hogy közben szem előtt tartották a szórakoztató műsor fontos kritériumait.



"Sok olyan értékünk, kötődésünk van zenei kultúránkban, amelynek mindenképpen előnyt kell élveznie egy dal születésekor" - fogalmazott.



Mező Misi nagy örömnek nevezte, hogy A Dalban a nagyközönség számára ismeretlen produkciók is indulnak, hiszen karrierjükben ez komoly ugródeszkát jelenthet.



"A mostani mezőnyben több számomra is ismeretlen, tehetséges előadó található professzionális dallal. A Dallal kapcsolatban az egyik legfontosabb szerintem a lehetőség megteremtése, segíteni elindulni az úton. Ebben fellelhető a tehetségkutatás is" - fejtette ki Mező Misi.



Úgy vélte, egy dal minőségét a szöveg, a zene, az ének egysége és jó aránya határozza meg. Megjegyezte, hogy szerinte nem kell foglalkozni a nemzetközi trendekkel, a jó dal legyen őszinte.



Idei saját alkotói, előadói tervei kapcsán Mező Misi az MTI-nek elmondta: zenekarával, a jövőre 20 éves Magna Cum Laudéval új dalokat írnak és rengeteget koncerteznek, 2019 elején pedig szeretnének nagykoncertet tartani az Arénában. Az énekes tagja a Budapest Bárnak is, amely szintén sok koncertet tervez 2018-ra, Szűcs Krisztiánnal közös projektje, a NAZA pedig gőzerővel készül március 30-i fellépésére az A38 hajón, illetve az együttes második lemezére.



A Dal 2018 első élő adása szombaton 20 óra 30 perctől lesz a Duna Televízióban, ahol színpadra lép a Ceasefire X (daluk címe: Satellites), a Fourtissimo (Kisnyuszi a kalapban), Király Viktor (Budapest Girl), Knoll Gabi (Nobody to Die for), a Leander Kills (Nem szól harang), a LivingRoom (Kirakat élet), Noémo (Levegőt!), a Patikadomb (Jó szelet!), Süle Zsolt (Zöld a május), valamint Vastag Tamás (Ne hagyj reményt).



A közmédia hetedik dalválasztó showjának zsűrijében Mező Misi mellett Frenreisz Károly, az LGT és a Skorpió zenekar alapító tagja, Kossuth-díjas rockzenész; Both Miklós Fonogram- és Budai-díjas zeneszerző, népzenegyűjtő és Schell Judit Jászai Mari-díjas színésznő, érdemes művész szerepel.



Akikkel pedig idén a Duna Televízió nézői együtt kereshetik majd Magyarország legjobb dalát szombat esténként, nem más, mint Rátonyi Kriszta és Fehérvári Gábor Alfréd, Freddie.



Az ötödik zsűritag idén is a közönség, pontozhatja a dalokat és szavazhat kedvencére A Dal-alkalmazáson keresztül; utóbbi Android és iOS platformon is elérhető.