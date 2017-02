A Dal 2017: Radics Gigi nyerte az utolsó válogatót

Radics Gigi nyerte A Dal 2017 harmadik, utolsó válogatóját szombaton. A zsűri döntésével még Pápai Joci, Tóth Gabi és Freddie Shuman feat. Lotfi Begi, Zävodi + Berkes Olivér, illetve a The Couple, a tévénézők szavazataival a Soulwave jutott tovább az elődöntőbe a közmédia showműsorában.



Radics Gigi See It Through című dala 43 pontot kapott a zsűritől és nézőktől. Mögötte hármas holtversenyben végzett, 41-41 pontot kapott Pápai Joci és az Origo című dal, Tóth Gabi és Freddie Shuman feat. Lotfi Begi a Hosszú időkkel, illetve Zävodi + Berkes Olivér a #háttérzajjal. Ötödik helyen jutott tovább a The Couple Vége van című dala, amely 38 pontot kapott a zsűritől.



A Duna és a Duna World csatornán élőben közvetített harmadik válogatón a négy zenész, énekes, dalszerző zsűritag - Zséda, Both Miklós, Frenreisz Károly és Molnár Ferenc Caramel - mellett az ötödik zsűritag ismét a közönség volt. A nézők ingyenes mobilalkalmazás segítségével, a www.mediaklikk.hu/a-dal oldalon vagy sms-ben szavazhattak a produkciók elhangzása alatt 1-től 10 pontig. Ezeket a pontszámokat összesítették, átlagolták és hozzáadták a négy zsűritag pontjaihoz, így jutott tovább öt dal.



A hatodik továbbjutó a nézők szavazataival a Soulwave előadásában a Kalandor című dal lett.



Az elődöntőbe már korábban bejutott a Leander Kills, a Roma Soul, Singh Viki, a Spoon 21, Henderson Dávid, Benji, a Kállay Saunders Band, Kanizsa Gina, a Peet Project, Chase, a Mrs Columbo és Szabó Ádám.



A Dal 2017 elődöntőit február 10-én pénteken és 11-én szombaton rendezik. A február 18-i döntőbe nyolc produkció jut, a győztes képviseli Magyarországot az idei, immár 62. Eurovíziós Dalfesztiválon május 9. és 13. között az ukrán fővárosban, Kijevben.



A közmédia válogatóversenyébe több mint háromszázan neveztek, közülük az előzsűri 30-at juttatott végső fázisba. A Dal 2017-ról a mediaklikk.hu/a-dal oldalon találhatók bővebb információk.