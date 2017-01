A Dal 2017 - Caramel: jó, hogy idén sok a népzenei ihletésű popdal

"Szinte valamennyi, a műsorba bejutott harminc dalra elmondható, hogy zeneiségében, műfajában, stílusában más és más. Miután az előzsűriben végighallgattam több mint háromszáz dalt, természetesen vannak kedvenceim, de ezekről egyelőre nem szívesen beszélek. Már dúdolok néhány tipikus popdalt, de olyanokat is, amelyek kilógnak a klasszikus könnyűzenei keretekből" - hangsúlyozta az énekes.



Caramel kiemelte, hogy a közmédia versenyének idei felhozatalában a korábbinál több népzenei ihletésű, magyaros popdal található. Ezek közé tartozik például Pápai Joci roma hagyományokat beépítő Be kell csuknod a szemed című dala, Tóth Gabi Totova című produkciójának Hosszú idők című száma vagy a Roma Soul Nyitva a ház című felvétele; utóbbi az első, most szombati válogatóban szerepel, amely a Duna televízióban lesz élőben látható. "Ez a világzenei vonal szerintem nagyon jó ízt ad a műsornak, magyar roma emberként különösen így gondolom" - tette hozzá.



Az énekes a legjobb 30 dal és előadó decemberi bemutatásán azt mondta, elsősorban olyan dalt keres, amely mai, friss, ugyanakkor igényes és tartalmas. Mint a zsűritag rámutatott, a dalok üzenete, kimunkáltsága az elsődleges, emellett nagyon fontos lesz a műsorban az előadásmód, a profizmus, a show elemek. "Nekem például vesszőparipám a magyar dalszöveg, mert a nyelvünk olyan kincs, amire még a popzenében is oda kell figyelni".



"Előadóként nagyon fontos számomra a siker, és úgy gondolom, a szorgalomnak és a konzekvens munkának köszönhetem, hogy elhívtak A Dal 2017 zsűrijébe. Büszke vagyok erre, és bár még nem kezdődött el a műsor, kezdem megtalálni a helyem a csapatban. Nagyon jó a hangulat a zsűriben, és szimpatikus számomra A Dal szellemisége, kommunikációja, a versenydalok, a kisfilmek tálalása is" - fejtette ki Caramel.



A 2005-ben egy televíziós tehetségkutatón aratott győzelmével országosan ismertté vált énekes az elmúlt tizenkét évben hat albumot készített, közülük négy (Dalok - 2005, Nyugalomterápia - 2005, Lélekdonor - 2010, Vízió - 2011) vezette a magyar listát. Számos slágert írt (Szállok a dallal, Várt váratlan, Mennem kell, Párórára, Te vagy aki kell, Maradjon így, Jelenés), kapott Fonogram-díjat, fellépett a Budapest Sportarénában.



Caramel számára nem teljesen ismeretlen a zsűrizési munka, hiszen 2012-2013-ban a The Voice - Magyarország hangja című tévés tehetségkutató egyik mestere, 2016-ben pedig Az ének iskolája egyik zsűritagja volt.



"Nyilván szereztem rutint az élő adások technikai lebonyolítását illetően, ami hasznos számomra. A Dal 2017-ben ugyanakkor egészen más szempontok és hangsúlyok vannak, jóval több az olyan induló, aki már országos ismertséget szerzett az elmúlt években. Tetszik, hogy itt elsősorban a dalok versenyeznek egymással" - mondta az énekes, aki A Dal első kiírásában, 2012-ben egészen a legjobb négyig jutott Vízió című számával.



Az előadó kitért arra, hogy egyszer-kétszer az elmúlt öt évben is fontolóra vette menedzsmentjével az indulás lehetőségét, de végül nem mérette meg újra magát A Dalban. Hozzátette: szerencsésen alakult a pályafutása, annyi munkája volt és van ma is, hogy időben nehezen fért volna bele a több hónapos elfoglaltság, bár a műsort követte, és nagyon tetszett neki, amit az utóbbi időben látott.



Az énekes az MTI-nek szólt arról, hogy a tavalyi, pihenősebb éve után az idei nagyon aktív lesz, a közelmúltban elkezdte a dalokat írni következő albumára, amely a tervek szerint ősszel fog megjelenni. Molnár Ferenc Caramel hamarosan új dallal és videoklippel is jelentkezik, és idén is lesz nagykoncertje Budapesten - ennek időpontját hamarosan bejelentik.