A Dal 2017 - A harmadik válogató lesz szombaton

A szombat esti műsorban Fedor Kyra - Got to Be A Day (zeneszerző: Fedor Kyra és Nemes Csaba; szövegíró Janky Balázs), Muri Enikő - Jericho (Sebastian Arman, Joachim Persson), Pál Benjamin - Father's Eyes (Tóth G. Zoltán; Halász Péter), Pápai Joci - Origo (Pápai József), Radics Gigi - See It Through (Radics Georgina, Radics Tamás; Riba Zoltán, Johnny K. Palmer), Sapszon Orsi - Hunyd le a szemedet (Sapszon Bálint; Csenki Dóra, Sapszon Orsi), a Soulwave - Kalandor (Fodor Máté, Huszár Ádám, Góczán Gábor, Szabó Ferenc; Fodor Máté), a The Couple - Vége van (Berkó Gábor), Tóth Gabi & Freddie Shuman feat. Lotfi Begi - Hosszú idők (Tóth Gabriella, Molnár Tibor, Lotfi Begi, Nagy Dávid; Molnár Tibor), valamint Zävodi + Berkes Olivér - #háttérzaj (Závodi Marcel; Závodi Gábor) című dala hangzik el.



A harmadik válogató vendége az Irie Maffia lesz. "Hatalmas megtiszteltetés szerepelni a műsorban és egy dalpremierrel lépünk színpadra" - mondta korábban MC Columbo, az együttes rappere.



A Dal 2017 első, január 14-i válogatójából a Leander Kills, a Roma Soul, Singh Vikitől, a Spoon 21, Henderson Dávid és Benji, a január 28-i második körből a Kállay Saunders Band, Kanizsa Gina, a Peet Project, Chase, a Mrs Columbo, valamint Szabó Ádám már bejutott az elődöntőbe.



Az idei dalválasztó műsor zsűrijében Zséda többszörös Fonogram-, eMeRTon- és Artisjus-díjas énekes; Frenreisz Károly, a Skorpió együttes vezetője, a Metro és az LGT egykori alapítója; Both Miklós zeneszerző, énekes, előadó, a Napra és a Both Miklós Folkside alapítója; valamint Molnár Ferenc Caramel Fonogram-díjas énekes szerepel.



Az ötödik zsűritag idén is a közönség. A Dal 2017 alkalmazás a MédiaKlikk Plusz keretalkalmazáson keresztül érhető el. A korábban regisztrált felhasználók be tudnak lépni az új alkalmazásba is, az új felhasználók közösségi fiókjukkal tudnak regisztrálni. A nézők az egyes produkciók elhangzása alatt 1-től 10-ig pontozhatják kedvenceiket. Ezeket a pontszámokat összesítik, átlagolják és hozzáadják a négy zsűritag pontjaihoz. Ez alapján öt dal és előadó kerül a középdöntőbe, emellett a közönség további egy számot továbbjuttathat a kedvenc produkció kódjának elküldésével.



A Dal 2017 műsorvezetője Tatár Csilla és Harsányi Levente.



A Dal három válogatójából összesen 18 kerül az elődöntőkbe, amelyeket február 10-én pénteken és 11-én szombaton rendeznek. A február 18-i döntőbe nyolc (a két elődöntőből négy-négy) dal jut. A fináléban elhangzó nyolc dal közül négyet juttat a zsűri a végső fázisba, közülük ismét a nézők döntik el, ki képviselje Magyarországot az idei Eurovíziós Dalfesztiválon május 9. és 13. között Kijevben.



Az ukrán fővárosba utazhat és a verseny kulisszái mögül tudósíthat az a szerencsés, aki megnyeri A Dal 2017 videoblogger pályázatát. Erre bárki jelentkezhet, aki betöltötte 18. életévét, magyar állampolgár vagy magyarországi lakóhellyel rendelkezik. A pályázónak legfeljebb két perc hosszúságú videót kell beküldenie, amelyben megmutatja, miért ő lenne a legalkalmasabb videoblogger, aki tudósítja a magyar nézőket a kijevi Eurovíziós Dalfesztiválról, a helyi kultúráról, a zenei életről és a fiatalok szokásairól - közölte a produkció az MTI-vel.



A pályázat nyertese két retúr repülőjegyet kap Kijevbe és eltölthet öt éjszakát másodmagával az ukrán fővárosban a maiUtazás.hu jóvoltából, valamint három napra érvényes újságírói belépő mellett jegyet nyer a nemzetközi dalverseny május 13-i döntőjére a kijevi Nemzetközi Kiállítási Központba az Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) jóvoltából. A nyertes május 9. és 14. között Kijevból tudósításokat küld a helyi eseményekről, szokásokról és a dalversenyről.



A Dal 2017 kijevi videobloggere pályázatra március 15-ig várják a jelentkezéseket. A szakmai zsűri által kiválasztott győztest március 31-én fogják kihirdetni. További részletek a pályázatról és a jelentkezés feltételeiről a mediaklikk.hu/2017/01/14/palyazati-felhivas-es-altalanos-szerzodesi-feltetelek/ oldalon találhatóak.



A nézők idén is voksolhatnak a dalokhoz készült akusztikus verziókra. A versenydalok akusztikus változatait a mediaklikk.hu/a-dal-videok/ oldalon az Akusztik menüpont alatt lehet meghallgatni, a mediaklikk.hu/a-dal oldalon pedig szavazni is lehet rájuk a válogató adás utáni pénteken éjfélig. A nézők így kiválaszthatják a forduló akusztikus győztesét. Az Akusztik Dalverseny nyertese a Petőfi Akusztik koncertlehetőségen kívül felléphet a 2017-es VOLT Fesztivál Petőfi Zenei Díjátadó színpadán is.



Az idei műsorban - akárcsak tavaly - díjazzák a legjobb dalszöveget (a tíztagú előzsűri, valamint a nézők online szavazatai alapján adják át) és kiválasztják a műsor felfedezettjét (a zsűri ítéli oda).