A Dal-nap pénteken a Petőfi Rádióban - Hallgatja majd?

Jövő szerdán éjfélkor lezárul A Dal 2018 jelentkezési periódusa. A tét ismét nagy, hiszen a dalválasztó show-ban az országos ismertségen kívül jövőre is értékes szakmai díjak várják a résztvevőket. "A Dal 2018 Legjobb Dalszövege" és a "A Dal 2018 Felfedezettje" elismerések mellett ismét lesz online Akusztik Dalverseny, valamint A Dal 2018 nyertese képviselheti Magyarországot Lisszabonban a 63. Eurovíziós Dalfesztiválon 2018 májusában.



Idén még az eddigieknél is egyszerűbben lehet jelentkezni a versenyre, hiszen online kell feltölteni a pályaművet és a szükséges anyagokat. A jelentkezési lap a www.mediaklikk.hu/adal oldalon érhető el, valamint a pályázati kiírás is itt található meg.



– Mindenkinek azt üzenem, aki hezitál, hogy beadja-e a dalát vagy sem, hogy mindenképpen adja be, hiszen itt egy minőségi megmérettetés van, ami semmihez nem hasonlítható. A legfontosabb állomásom volt A Dal című műsor, minden sikert meghozott nekem, amire vágytam és minden falat szét tudtunk együtt rombolni. Azt hiszem, hogy a mostani sikeres életemet A Dalnak köszönhetem – mondta Pápai Joci, A Dal 2017 nyertese, akinek Origo című számát egy ország dúdolta idén.



November 10-én, pénteken a Petőfi Rádió tematikus nappal tekint vissza a dalválasztó show korábbi évadaira. Déltől este hétig óránként megszólal a rádióban egy korábbi Dal győztes: hallhatjuk majd Rúzsa Magdit, Wolf Katit, ByeAlexet, Compact Disco-t, Freddie-t, Kállay Saunders Andrást és Pápai Jocit is. Természetesen győztes dalaik is adásba kerülnek majd. Az előadók arról is beszélnek majd, hogy milyen élményekkel, tapasztalatokkal lettek gazdagabbak A Dalban tett utazásuk során.