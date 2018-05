A család kerül a középpontba a Martfeszten, Felvidéken

Az összes eddigi Martfeszt közül most lesz a leggazdagabb a programkínálat, ez sokban a partneri programoknak is köszönhető

A családra összpontosít idén a felvidéki magyarság egyik legnagyobb nyári rendezvénye, a Martosi Szabadegyetem, amelynek már partneri programjait is sikerült véglegesíteni - közölte az MTI-vel Gubík László, a rendezvény főszervezője pénteken.A rendezvényt a Via Nova Ifjúsági Csoport és a révkomáromi Selye János Egyetem hallgatói önkormányzata (SJE HÖK) szervezi, a magyar kormány is támogatja.- mondta Gubík László. Hozzátette: az idei év Martoson is a család éve lesz, és a jövőben is fontos szempont lesz az, hogy a rendezvényen otthon érezzék magukat a fiatal családok.A szabadegyetem családi programjainak egyik fontos pillére aa Villa Camarum szervezésében, ennek keretében kézműves foglalkozások, gyermekzenekarok fellépései és más érdekes programok várják a családosokat.Pénteken és szombaton az SJE karriertanácsadó központja készségfejlesztő tréningprogramokkal készül, a Szlovákiai Magyar Fiatal Vállalkozók Szövetsége pedig a vállalkozói pályára készülő fiatalokat várja tanácsadással, illetve más külhoni területekről érkező fiatalok részvételével tervezett tapasztalatcserés beszélgetésekkel.A Martosi Szabadegyetemre színes médiaprogramokkal készül az új felvidéki magyar médiacsalád, a ma7 is, amelynek munkatársai a rendezvény teljes időtartama alatt szakmai előadásokkal és a tehetségkutatást célzó játékokkal várják az érdeklődőket.A hagyományápolás játékos formáiról a vendéglátó Martos község gondoskodik, ők idén ősi halászati módszerek bemutatásával és más színes - tematikailag kapcsolódó -rendezvényekkel lesznek jelen.A korábbinál nagyobb teret kap a népművészet és a színjátszás: pénteken és szombaton táncház és külhoni területekről érkezett néptáncosok bemutatói, illetve profi és amatőr színházi előadások is lesznek.Idén sem maradt ki a sport, lesz kerékpártúra, vízifoci és teke, sportkvízek, kivetítőn lehet majd követni a labdarúgó-világbajnokság mérkőzéseit, illetve szombaton a fesztiválon tartják meg a felvidéki labdarúgó-bajnokság döntőjét is.zenei programját már áprilisban véglegesítették, az 30 koncertből áll, a szabadegyetem közéleti témájú előadásainak programját pedig csak júniusban hozzák nyilvánosságra.Utóbbiról már most tudni lehet, hogy ott is súlyponti téma lesz a család, és azt is, hogy ezúttal is megtartják a rendezvény két kiemelt programját: a szabadegyetem fővédnökének, Kövér László házelnöknek a hagyományos fórumát és a külhoni magyar pártelnökök kerekasztal-beszélgetését.A Martosi Szabadegyetemet, hagyományteremtő és egyúttal hiánypótló céllal, az erdélyi Tusványos mintája alapján, 2013-ban rendezték meg először. A szabadegyetemet az idén már második éve a község labdarúgópályája mellett kialakított fesztiválközpontban tartják, ahová azt követően költözött a rendezvény, hogy kinőtte korábbi otthonát a martosi Feszty parkot.