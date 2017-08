A Budapest Parkban lép fel a 45 éves Lord

A jubileumi Aréna-koncertje után új, 45 című lemezét mutatja be csütörtökön a Lord zenekar a Budapest Parkban.



A Szombathelyen 1972-ben alakult együttes 1985-ben, Ausztriában készítette el első Big City Lights című lemezét. Az együttes Pohl Mihály énekessel vált a magyar rockzene elismert részévé. Az eredeti együttest Vida Ferenc basszusgitáros, Sipőcz Ernő énekes, gitáros, Papp László billentyűs és Sütő István dobos alkották.



A zenekar február 11-én a Papp László Sportarénában ünnepelte alapításának 45 éves jubileumát egy nagyszabású, csaknem háromórás születésnapi koncerttel. Ezt követően kiadták legújabb, 45 című lemezüket is, amelynek legjobbjait most a Budapest Parkban hallhatja a közönség a Pohl Mihály (ének), Erős Attila (gitár), Gyurik Lajos (dob), Apró Károly (basszusgitár) és Beke Márk (billentyűs) alkotta zenekartól.