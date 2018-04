A Bosszúállók: Végtelen háború teszi fel a koronát a Marvel sikeres évtizedére

Azóta, hogy 2008-ban első filmjét, a Vasembert bemutatták a mozik, a Marvelnél további 18 film készült, ezek bevétele globálisan elérte a 14,8 milliárd dollárt (3805 milliárd forintot).



Csütörtöktől játsszák a stúdió Bosszúállók: Végtelen háború című, eddigi legambiciózusabb vállalkozását. Iparági jelentések szerint könnyen meglehet, hogy a produkció rekordbevétellel kezdi meg forgalmazását, túlszárnyalva a minden idők legnagyobb bevételével nyitó Star Wars: Az ébredő Erő című Disney-produkciót.



Kevin Feige, a Marvel Stúdió feje hangsúlyozta, hogy a filmkészítésről vallott filozófiájuk roppant egyszerű: a Marvel csapata olyan filmeket gyárt, amelyeket maguk is szívesen megnéznének.



A Bosszúállók harmadik epizódja összegyűjti a Marvel-univerzum hőseit, akikkel az elmúlt tíz évben találkozhatott a közönség a mozikban. A vászon együtt szerepel mások mellett Amerika kapitány, A galaxis őrzői, a Fekete Özvegy, Pókember, Vasember, Thor és az idei év szenzációja, a Fekete Párduc is.



A filmet Anthony és Joe Russo rendezte, a produkció sztárjai között ott van Robert Downey jr., Scarlett Johansson, Chris Hemsworth, Tom Holland, Chris Pratt és Benedict Cumberbatch is.