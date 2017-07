A Bond-filmek producerei Blake Lively főszereplésével készítenek új thrillert

A The Rhythm Section Mark Burnell brit író regényén alapul, főhőse, Stephanie Patrick családja erőszakos halála miatt bosszút esküszik, az ő szerepét játssza Lively.



Három másik Stephanie Patrick-történetet is írt Burnell, így lehetséges, hogy az írások alapján készülő filmekből Bond-stílusú sorozat bontakozik ki.



A filmet Reed Morano rendezi, ő jegyzi A szolgálólány meséje első három epizódját.



Barbara Broccoli és Michael G. Wilson 1995 óta a Bond-filmek producerei. Az új thriller a Bond-epizódok közti "szünetet" használja ki, forgatása még idén elkezdődik.



Blake Lively, aki az Adaline varázslatos élete (2015) kortalan hősnőjeként is ismert, tavaly felbukkant Woody Allen Café Societyjében és A zátony című cápahorrorban, ugyanebben az évben született meg Ryan Renoldsszal közös második gyereke.