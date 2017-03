A béna szakácsok és őrjöngő anyukák seregszemléjének második évada indul

Vadonatúj évaddal tér vissza ma este 20:30-tól az RTLII képernyőjére a népszerű családi gasztro-komédia, a Hagyjál főzni! A második évad újdonsága, hogy nemcsak szülő-gyermek párosok, hanem például testvérek és szerelmespárok is versenybe szállhatnak majd a pénznyereményért. A Hagyjál főzni! konyhájában – ahol idén is feltűnnek majd népszerű hazai sztárok – ezúttal is Istenes Bence fogadja a versenyzőket, akiknek főztjéről és sorsáról az ország legszigorúbb ételkritikusa, Vajda Pierre fog dönteni.



Második évadával folytatódik ma este 20:30-tól az RTLII népszerű családi gasztro-komédiája, a Hagyjál főzni! A szórakoztató családi főzőműsorban hétköznap esténként kétfős csapatok mérik össze főzőtudásukat a konyhában. Az idei év újdonsága, hogy testvérek és házaspárok is jelentkezhettek a műsorba. Az első évadhoz hasonlóan pedig idén is feltűnnek majd sztárok a Hagyjál főzni! stúdiójában.



A versenyzők a kedvenc családi receptjeiket készítik el a műsorban, és idén is az idő lesz az egyik legnagyobb ellenfelük. Ráadásul a konyhában a tapasztalatlan „szakács" ügyködik, a főzni jól tudó csapattárs csak a konyhapult mellől irányíthat, de tevékenyen nem vehet részt a főzési folyamatban. Csupán a főzésre adott idő felétől avatkozhat be, ha megnyomja a pánik gombot, ekkor viszont a visszaszámláló dupla sebességgel ketyeg. Miután elkészültek a csapatok ételeikkel, A Konyhafőnökből megismert Vajda Pierre ételkritikus dönti el, kinek a főztje jobb.



A nyertes páros nemcsak 200 ezer forinttal lesz gazdagabb, hanem a lehetőséggel is, hogy a következő adásban is lefőzzék ellenfeleiket.