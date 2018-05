A 2019-es irodalmi Nobel-díj is veszélybe került

Ha nem áll helyre a Svéd Akadémiába vetett bizalom, akkor elhalaszthatják az irodalmi Nobel-díj 2019. évi átadását is - mondta pénteken Lars Heikensten, a Nobel-alapítvány igazgatója a svéd rádiónak adott interjújában.



A Svéd Akadémia május 4-én jelentette be, hogy idén nem ítélik oda az irodalmi Nobel-díjat, mert megrendült a közbizalom a szexuális zaklatási és összeférhetetlenségi botrányba keveredett testület iránt, amelynek munkáját a tagok jó része bojkottálja.



Lars Heikensten, aki igazgatóként a Nobel-díjak "tekintélyéért" felelős, közölte, hogy 2019-et illetően sem fogalmaztak meg határidőt a díj átadására. Az alapítvány úgy döntött, hogy "akkor ítélik oda a díjat, amikor a bizalom az akadémiában helyreáll" - hangsúlyozta.



Megjegyezte, vannak intézmények, amelyek szívesen lépnének az akadémia helyébe az irodalmi Nobel-díjas kiválasztását illetően. "Számos javaslatot kaptunk alternatív intézményektől a díj odaítéléséről, sokan hajlanának rá" - mondta Lars Heikensten.



Az 1786 óta működő Svéd Akadémiát alapjaiban rázta meg, hogy Katarina Frostenson költőt, a 18 tagú testület egyik tagját és francia férjét, Jean-Claude Arnault-t súlyos vádak érték.



A fotós férjet azzal vádolják, hogy számos nőt molesztált, továbbá köze van a Nobel-díjasok nevének idő előtti kiszivárogtatásához, a költőnő pedig eltitkolta, hogy érdekeltsége van egy feladatával összeegyeztethetetlen vállalkozásban.



Arnault tagadja a szexuális zaklatással és a szivárogtatással kapcsolatos vádakat.



A botrányok nyomán különböző okokból az akadémia hat tagja jelentette be, hogy visszavonul a testület munkájától. Heikensten közölte: a bizottság tagjainak mérlegelniük kell, hogy maradnak vagy lemondanak, hasznára vannak-e a Nobel-díjnak.



A héten Sara Danius, az akadémia volt vezetője, aki a botrány miatt mondott le, felvetette, hogy a testület megmentése érdekében az összes bizottsági tagnak távoznia kellene. "Véleményem szerint az összes akadémiai tagnak le kellene mondania, és egy külső testületnek kellene kineveznie az új tagokat" - mondta az SVT svéd rádiónak nyilatkozva.